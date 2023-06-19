Bir anda saldırdılar! Taksici neye uğradığını şaşırdı...

İstanbul Ortaköy'de gece saat 04.00 sularında gerçekleşen olayda iki şahıs taksiciye tekme ve yumruklarla saldırdı. Şahıslar, trafiğe takılan taksicinin peşinden giderek bir daha saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İddiaya göre, alkollü olan iki şahıs yoldan bir taksi çevirdi. Ancak taksici içeride yolcu olduğunu söyleyerek kendilerini alamayacağını belirtti. Şahısların ısrarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki şahıs, taksiciye yumruk ve tekme atarak saldırdı.

TAKİP EDİP TEKRAR SALDIRDILAR

Taksici can havliyle uzlaşmaya çalıştı ancak bu kez de trafiğe takıldı. Peşinden gelen şahıslar taksiciye bir kez daha saldırdı. Trafiğin ilerlemesiyle taksici de yoluna devam etti. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin yaşadığı olayla ilgili emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

