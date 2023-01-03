HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aracına çarpan taksi sürücüsüne tekme tokat saldırdı! Baygınlık geçirip yere yığıldı

Aracına çarpan taksi sürücüsüne tekme tokat saldırdı! Baygınlık geçirip yere yığıldı

03.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hatalı olduğu iddiasıyla taksi şoförünü darp etti. Kavga, taksicinin aldığı darbe sonrası bayılıp yere düşmesi ile son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ticari taksi ve otomobil iki sokağın kesişim noktasında çarpıştı. İki sürücü kısa süre tartıştıktan sonra, otomobil sürücüsü hatalı olduğunu iddia ettiği taksi sürücüsüne saldırıp darp etmeye başladı. Mahalle sakinlerinin ayırmak istemesine rağmen darbelere maruz kalan taksi şoförü bayılıp bir anda yere düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralanan diğer sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksici dehşeti kamerada! Yolun ortasında yapmadığı kalmadıTaksici dehşeti kamerada! Yolun ortasında yapmadığı kalmadı
Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"
Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun! Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun!
Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

İmam yaptıklarıyla mahalleliyi çileden çıkardı! "Arabanın içinde cenaze namazı kılıyoruz"

İmam yaptıklarıyla mahalleliyi çileden çıkardı! "Arabanın içinde cenaze namazı kılıyoruz"

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.