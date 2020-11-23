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Bir ayda 4 suça karışan 2 kişi yakalandı

23.11.2020 11:12 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta bir ay içinde 4 ayrı suça karışan 2 kişi ekipler tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak kent merkezinde 26 Ekim tarihinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden ve 2-3 Kasım 2020 tarihlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yan tarafında park halinde bulunan toplam 4 kamyondan 7 adet akünün çalınması ayrıca 19 Kasım Bülent Ecevit Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobil içerisindeki çantanın çalınması olmak üzere toplam 4 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Zonguldak’ta bir ay içinde 4 ayrı suça karışan 2 kişi ekipler tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak kent merkezinde 26 Ekim tarihinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden ve 2-3 Kasım 2020 tarihlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yan tarafında park halinde bulunan toplam 4 kamyondan 7 adet akünün çalınması ayrıca 19 Kasım Bülent Ecevit Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobil içerisindeki çantanın çalınması olmak üzere toplam 4 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından bölgede bulunan kameralar üzerinde yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin A.D.(22) ve Z.B.(21) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve 21 Kasım 2020 günü her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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