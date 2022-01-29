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  4. Bir aydır her yerde onu arıyor! "20 bin TL masraf var"

Bir aydır her yerde onu arıyor! "20 bin TL masraf var"

29.01.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de aracını park ettikten sonra arkadaşlarıyla görüşüp ardından yeniden aracının yanına gelen kadın, hayatını şokunu yaşadı. Park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Aracını demir bariyerlere girmiş bir şekilde bulan sürücü yaklaşık 20 bin TL masrafının olduğunu söyledi. Araca çarpan kişi 1 aydır kayıplara karıştı. Sürücü her yerde o kişiyi arıyor.

Bir aydır her yerde onu arıyor! "20 bin TL masraf var"

Şoke eden olay, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; hafif ticari aracını çocuk parkının yanına park eden Emel Andaç, ardından arkadaşlarının yanına gitti. Bu sırada plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen araç, Andaç’ın park halindeki hafif ticari aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 1 saat sonra aracının yanına gelen Andaç, karşılaştığı manzara sonrası şoke oldu.

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1 AYDIR HER YERDE ONU ARIYOR

Aracının demir bariyerlere girdiğini ve hasar olduğunu gören Andaç, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tutanak tutarken, aradan geçen 1 aylık süreye rağmen kaçan sürücüye ulaşılamadı. Güvenlik kameralarından sonuç alamayan Andaç, aracına çarpıp kaçan sürücüyü aramaya devam ediyor.

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"20 BİN TL MASRAF VAR"

1 ay geçmesine rağmen kaçan kişilerin bulunamadığını belirten Emel Andaç, “Aracımı düzgün bir şekilde park ettim ve arkadaşlarımın yanına gittim. Geri döndüğümde aracımın demir bariyerlere girdiğini ve ortada kimsenin olmadığını gördüm. Polisler geldi tutanak tuttular. 1 ay geçmesine rağmen kaçan kişi bulunamadı ve aracımda 20 bin TL masraf var” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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