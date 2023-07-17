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Bir bardak mucize: Kötü kolesterol ve yüksek tansiyona son veriyor, kalp krizini önlüyor!

17.07.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedenimizdeki tüm sistemler birbiriyle bağlantılıdır ve bir organdaki aksaklık tüm organlara etki eder. Tükettiğimiz her şey bizi beslemesinin yanı sıra kanımızın içeriğinden organlarımızın düzgün çalışmasına kadar tüm sağlığımıza etki eder. Nar suyu Kötü kolesterolü bitiriyor, yüksek tansiyonu düşürüyor ve kalp krizine karşı koruyor. Nar meyvesi antioksidan içeriği en yüksek meyvelerdendir. Antioksidanlar sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

Bir bardak mucize: Kötü kolesterol ve yüksek tansiyona son veriyor, kalp krizini önlüyor!

Nar suyu tüm meyve suların içinde ORAC değeri en yüksek olandır. ORAC değeri yüksek beslendiğinizde kansere karşı koruyu bir zırh oluşturursunuz. Bunun yanı sıra damarlarınızın da sağlığını korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirirsiniz. Nar aynı zamanda yüksek oranda potasyum ve magnezyum içerir ve bu özelliğiyle kalp damar koruyuculuğu üstlenir.

nar suyu

Narın bir diğer özelliği ise polifenoller yönünden zengin olmasıdır. Polifenoller damar akımını düzenleyen nitrik oksit adı verilen maddenin salgılanmasını sağlarlar. Nar suyunda antosiyanin, askorbik asit, ellagik asit, gallik asit, kateflin, aminoasitler ve demir bulunur. Antosiyaninler tümör gelişimini önleyici ve damar koruyucu özelliklere sahiptir. Askorbik asit ise C vitamidir ve bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır.

1- KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kolesterol ve yağ birikmesi kalp hastalıklarının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan kötü kolesterolü düşürür. İyi kolesterolü de yükselterek felç ve kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü dengelemek için nar kabuğundan faydalanabilirsiniz.

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Nar kabuklarını kaynamaya yakın suyun içerisinde 5 dakika kadar bekletin. Bu çaya tarçın veya karanfil de ekleyebilirsiniz. Bu çay haftada 2 gün tüketilebilir.

2- KALP VE DAMARLARI KORUR

Nar, damar koruyu bileşenleri ile kalp ilacı gibidir. Kalbi koruma altına alır ve dokulara yeterli miktarda kan ve oksijen taşınmasını sağlayarak kalp krizinin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Arştırmalara göre nar kanda plak oluşumunu önler, damar sertleşmesi ve pıhtı oluşumunu da engeller. Buna göre nar, damar hücrelerinde nitrik oksit üretimini tetikleyerek kan akışını hızlandırır ve damarlarda birikimi önler.

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Damarlara ve kalbe büyük faydası narın yüksek oranda antioksiden içermesinden kaynaklıdır.

3- TANSİYON DENGELEYİCİ

Yapılan bir araştırmada yarım bardaktan (140 ml.) biraz fazla nar suyunun 2 hafta içilmesi tansiyonun düşürülmesine yetiyor. Büyük tansiyonda narın etkileri daha hızlı görülüyor. Narın bu özelliği içeriğindeki polifenollerden kaynaklıdır. Vücuttaki iltihaplanmayı da azaltan nar, damarların esnekliğini kaybetmesini önleyerek tansiyonu dengede tutuyor.

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Dikkat edilmesi gerekenler:
Nar suyu tüketirken önerilen miktar yarım su bardağından biraz fazla yani 140 ml'dir. Kan inceltici, tansiyon ve kolesterol düşürücü ilaç alıyorsanız doktorunuza danışmalısınız. Şeker oranı yüksek olduğundan diyabet hastaları da dikkatli tüketmelidir. Ayrıca hamile kadınlarda rahim kasılmasına yol açabilir.


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kolesterol kalp krizi tansiyon nar suyu faydaları

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