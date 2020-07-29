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  4. Bir benzeri yok: Apple kemikten ses iletimli kablosuz kulaklık geliştiriyor!

Bir benzeri yok: Apple kemikten ses iletimli kablosuz kulaklık geliştiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 18:03 | Son Güncelleme

Apple yeni bir kablosuz kulaklığı için ABD Patent ve Marka Ofisi'nden patent aldı. Apple'ın aldığı patente konu olan kablosuz kulaklık hiçbir kulaklığa ise benzemiyor. Zira bu kablosuz kulaklık, sesi kulaktan değil kemikten iletiyor.

Bir benzeri yok: Apple kemikten ses iletimli kablosuz kulaklık geliştiriyor!

Apple AirPods ve AirPods Pro kulaklık modelleri ile piyasada bulunuyor. Bu kulaklıklar tamamen kablosuz olmalarıyla özellikle iPhone kullanıcıları tarafından tercih ediliyor. Ancak Apple'ın aklında AirPods serisini çok farklı bir boyuta taşımak var; Kemikten ses iletimi boyutuna.

APPLE'DAN KEMİKTEN SES İLETİMLİ KULAKLIK GELİYOR

Apple, ABD Patent ve Marka Ofisi'nden yeni bir patent aldı. Apple'ın aldığı patente göre Apple sesi kulaktan değil, kemikten ileten yeni bir kablosuz kulaklığın çalışmaları içerisinde. Bu sayede kulaklığın kullanıcıları, hem etrafındaki sesleri duyabilecek hem de müzik dinleyebilecek.

Apple patent

KEMİKTEN SES İLETİMLİ AİRPODS NE ZAMAN ÇIKACAK?

AirPods 3 olarak tanıtılması muhtemel olan kemikten ses iletimli kablosuz kulaklığın ne yazık ki iPhone 12 serisi ile gelmesi pek mümkün değil. Fakat kemikten ses iletimli AirPods 3 ile 2021 yılında tanışmamız çok olası. Apple'ın bu kablosuz kulaklık ile birlikte kulaklık sektöründe kartları yeniden dağıtacağı ise şimdiden belli. Ancak o tarihe kadar rakiplerin durumuna da bir bakmak gerek.

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