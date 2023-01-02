Bir çıplaklık vakası daha! Tanga iç çamaşırıyla motosiklete bindi...Tutuklamak için gelen polislere tekme attı

Brezilya’nın doğusundaki Espiriyo Santo’nun Vitoria bölgesinde bir otoyol köprüsünde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Tanga iç çamaşırıyla yar çıplak bir şekilde motosiklet sürdüğü sırada güvenlik kameralarına yansıyan ismi açıklanmayan kadın polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. İnternette dolaşan görüntülerde belden yukarısı çıplak olan kadın tanga iç çamaşırı, kask ve güneş gözlüğüyle trafikte hızla hareket ediyordu.

POLİSLERE TEKME ATTI

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde seyir halindeki bir motosiklette yarı çıplak bir şekilde görüntülenen kadın polisler tarafından tutuklandı. Tutuklanma sırasında memurlara tepki gösteren kadın polislere tekme attı. Brezilya Ceza Yasası’nın VI. Başlık Madde 233'ün göre, kamuya açık veya halka açık bir yerde müstehcen davranışlarda bulunmak üç aydan bir yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılır.