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Bir çocuk annesi evinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

BURSA'da, eşiyle tartışan 1 çocuk annesi Pervin B.

Bir çocuk annesi evinde intihar etti

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, eşiyle tartışan 1 çocuk annesi Pervin B. (34), evinde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pervin B.ile 2011 yılında evlendiği eşi Sinan B., bir süre önce geçimsizlik yaşamaya ve sık sık tartışmaya başladı. Bir kız çocuğu annesi Pervin B. ile eşi, 4 gün önce gece saatlerinde yine tartıştı. Pervin B., olayın ardından sabah çocuğunu annesine götürüp, akşam saatlerinde evine döndü. Evde tekrar yaşanan tartışmadan sonra Pervin B. yatak odasına geçti, Sinan B. ise salonda uyudu. Sinan B., sabah saatlerinde su içmek için uyandığında eşi Pervin B.'yi doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Eşini indirip suni teneffüs yapan Sinan B., sağlık ekiplerine de haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pervin B.'yi ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Pervin B., burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eşine tıbbi müdahale yapılırken hastane koridorunda bekleyen Sinan B., acı haberi alınca olduğu yere çöktü.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bir çocuk annesi evinde intihar ettiBir çocuk annesi evinde intihar etti

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