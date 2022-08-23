HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bir de bu şekilde yemeyi deneyin: Cinsel performansı artırıyor! Çiğ sarımsak yemenin faydaları nelerdir?

Bir de bu şekilde yemeyi deneyin: Cinsel performansı artırıyor! Çiğ sarımsak yemenin faydaları nelerdir?

23.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak mutfakta sıklıkla kullanılan gıdalar arasında yer alıyor. Yemeklerin lezzetine lezzet katan sarımsağın sağlık için sayısız faydası bulunuyor. Sarımsağın sağlık üzerindeki etkilerini artırmak için çiğ şekilde tüketilmesi öneriliyor. Peki sarımsağın faydaları nelerdir? İşte cevabı…

Bir de bu şekilde yemeyi deneyin: Cinsel performansı artırıyor! Çiğ sarımsak yemenin faydaları nelerdir?

Sarımsak keskin kokusundan dolayı pek sevilmese de lezzeti nedeniyle vazgeçilemiyor. Ağız kokularına neden olan sarımsağı çiğ bir şekilde yutunca bu sorun ortadan kalkıyor. Sarımsak çok eski yıllardan beri ilaç tedavilerinde kullanılıyor. İçeriğinde bolca A, B1 ve C vitaminlerini, selenyum ve çinko mineralleri bulunuyor. Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık için sarımsağı çiğ bir şekilde tüketmek büyük önem taşıyor. Sabahları aç karnına 1 diş sarımsak yutulması öneriliyor. Eğer ki bu uygulamayı yapmakta zorlanıyorsa sık sık sarımsaklı yoğurt, cacık gibi sarımsağı çiğ yiyebileceğiniz gıdalar tüketebilirsiniz.

ÇİĞ SARIMSAĞIN FAYDALARI

Ekran görüntüsü 2022-08-23 145405

  • Çıbanları ve cilt yaralarını iyileştirici özelliği bulunur.
  • Kaslarda meydana gelen kramplar için faydalıdır.
  • Afrodizyak etkisi vardır. Sarımsağın yutularak tüketilmesi cinsel performansı artırır.
  • Damarları genişletir ve kalp sağlığına iyi gelir.
  • Sarımsak bal ile birlikte tüketilirse bağırsak parazitleri ile kurtlarını düşürür. Ayrıca bağırsak gazların atılmasında etkilidir.
  • Öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetlere iyi gelir ve balgam söktürücü etkisi vardır. İnatçı öksürükleri keser. Diş sağlığını korumaya faydalıdır. Diş ağrısına iyi gelir.
  • Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsakları hareketlendirir.
  • Sarımsak mantar tedavisinde kullanılan bir bitkidir.
  • Kireçlenmeye karşı iyi gelir.
  • Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar.
  • Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir.
  • Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.
  • Kan şekerini düzenleyerek şeker hastalarına yardımcı olur. Hipoglisemik etkisi vardır.
  • Meme ve prostat kanserine karşı faydalı olduğu hakkında bilgiler bulunur. Tümörlerle savaşabilen bir yapısı olduğu söylenir. Yeni tümör oluşumlarını engeller.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir. Astım bronşite karşı faydalı olabilir.
  • Saç dökülmesine ve saçkırana karşı faydalıdır. Küsen kaşlara da iyi geldiği bilinir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Radyofrekans ablasyon tedavisi nedir?Radyofrekans ablasyon tedavisi nedir?
Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!
Adı bile ürkütüyor, hızlı yayılıyor! Yeni salgın akılalmaz boyutlara ulaşıyorAdı bile ürkütüyor, hızlı yayılıyor! Yeni salgın akılalmaz boyutlara ulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
sarımsak saç dökülmesi kanser Meme kanseri prostat kanseri yüksek tansiyon mantar şeker hastalık cinsel performans koku koruma sarımsak faydaları nelerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi

Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"

Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"

'Aksaray’ı topla gel' deyip polisi ve bekçiyi tehdit etti

'Aksaray’ı topla gel' deyip polisi ve bekçiyi tehdit etti

Vatandaşlar şikayetçiydi! Çavuşoğlu: "AK Parti iktidarını zorda bırakmak için..."

Vatandaşlar şikayetçiydi! Çavuşoğlu: "AK Parti iktidarını zorda bırakmak için..."

İlginizi Çekebilir

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.