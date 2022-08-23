Bir de bu şekilde yemeyi deneyin: Cinsel performansı artırıyor! Çiğ sarımsak yemenin faydaları nelerdir?

Sarımsak keskin kokusundan dolayı pek sevilmese de lezzeti nedeniyle vazgeçilemiyor. Ağız kokularına neden olan sarımsağı çiğ bir şekilde yutunca bu sorun ortadan kalkıyor. Sarımsak çok eski yıllardan beri ilaç tedavilerinde kullanılıyor. İçeriğinde bolca A, B1 ve C vitaminlerini, selenyum ve çinko mineralleri bulunuyor. Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık için sarımsağı çiğ bir şekilde tüketmek büyük önem taşıyor. Sabahları aç karnına 1 diş sarımsak yutulması öneriliyor. Eğer ki bu uygulamayı yapmakta zorlanıyorsa sık sık sarımsaklı yoğurt, cacık gibi sarımsağı çiğ yiyebileceğiniz gıdalar tüketebilirsiniz.
ÇİĞ SARIMSAĞIN FAYDALARI
- Çıbanları ve cilt yaralarını iyileştirici özelliği bulunur.
- Kaslarda meydana gelen kramplar için faydalıdır.
- Afrodizyak etkisi vardır. Sarımsağın yutularak tüketilmesi cinsel performansı artırır.
- Damarları genişletir ve kalp sağlığına iyi gelir.
- Sarımsak bal ile birlikte tüketilirse bağırsak parazitleri ile kurtlarını düşürür. Ayrıca bağırsak gazların atılmasında etkilidir.
- Öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetlere iyi gelir ve balgam söktürücü etkisi vardır. İnatçı öksürükleri keser. Diş sağlığını korumaya faydalıdır. Diş ağrısına iyi gelir.
- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsakları hareketlendirir.
- Sarımsak mantar tedavisinde kullanılan bir bitkidir.
- Kireçlenmeye karşı iyi gelir.
- Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar.
- Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir.
- Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.
- Kan şekerini düzenleyerek şeker hastalarına yardımcı olur. Hipoglisemik etkisi vardır.
- Meme ve prostat kanserine karşı faydalı olduğu hakkında bilgiler bulunur. Tümörlerle savaşabilen bir yapısı olduğu söylenir. Yeni tümör oluşumlarını engeller.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Astım bronşite karşı faydalı olabilir.
- Saç dökülmesine ve saçkırana karşı faydalıdır. Küsen kaşlara da iyi geldiği bilinir.
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