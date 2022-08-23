Bir de bu şekilde yemeyi deneyin: Cinsel performansı artırıyor! Çiğ sarımsak yemenin faydaları nelerdir?

Sarımsak keskin kokusundan dolayı pek sevilmese de lezzeti nedeniyle vazgeçilemiyor. Ağız kokularına neden olan sarımsağı çiğ bir şekilde yutunca bu sorun ortadan kalkıyor. Sarımsak çok eski yıllardan beri ilaç tedavilerinde kullanılıyor. İçeriğinde bolca A, B1 ve C vitaminlerini, selenyum ve çinko mineralleri bulunuyor. Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık için sarımsağı çiğ bir şekilde tüketmek büyük önem taşıyor. Sabahları aç karnına 1 diş sarımsak yutulması öneriliyor. Eğer ki bu uygulamayı yapmakta zorlanıyorsa sık sık sarımsaklı yoğurt, cacık gibi sarımsağı çiğ yiyebileceğiniz gıdalar tüketebilirsiniz.

ÇİĞ SARIMSAĞIN FAYDALARI