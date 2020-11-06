Bir dönem kapanıyor: Bentley tamamen elektriklenecek!

Bentley otomobil sektöründe birçok rakibi gibi lüks sınıfı temsil ediyor. Bugüne kadar birçok içten yanmalı motor kullanan otomobili görücüye çıkartan firma, Tesla gibi otomobil üreticilerinin elektrikli otomobillere yönelmesi ile birlikte yeni bir karar almış durumda. Hem de oldukça büyük bir karar.

BENTLEY ELEKTRİĞE GEÇİŞ YAPIYOR

Elektrikli otomobil üretimine ağırlık vereceğini duyuran Bentley, bir dönemi kapatacak. Ünlü otomobil üreticisi, fosil yakıt kullanan otomobil üretimini 2030 yılına kadar sonlandıracak. 2030 yılından itibaren ise tamamen elektrikli araçlara geçecek. En azından firmanın planları bu yönde.

İLK TAM ELEKTRİKLİ BENTLEY YOLDA

Bentley iki hibrid modelinin tanıtımını ise 2021 yılında gerçekleştirecek. Bunların Flying Spur ve Bentayga Hybrid’in güncellenmiş versiyonu olması oldukça olası. Firma için önemli bir adım olacak olan ilk tam elektrikli model ise 2025 yılında piyasaya sürülecek. 2026 yılından itibaren ise şarj edilebilir hibrid modeller ve elektrikli araçlar pazara sunulacak.

