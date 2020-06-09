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Bentley 61 yıllık V8 motoruna veda ediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Otomobil üreticisi Bentley, V8 L serisi motorları için son kararını verdi. Bentley'in aldığı karar göre, 61 yıldır Bentley otomobillere can veren 6,75 litrelik V8 L serisi motor son kez üretilecek.

Bentley 61 yıllık V8 motoruna veda ediyor!

Bentley otomobiller gerek tasarımlarıyla gerekse de performanslarıyla birçok kişinin dikkatini çekiyor şüphesiz. Otomobillere gücünü ise emektar bir motor sağlıyor. Firmanın ilk olarak 1959 yılında Bentley S2 modelinde kullanmak için ürettiği tamamen el yapımı V8 motoru, tam 61 yıl boyunca Bentley otomobillere güç verdi ve 61 yıl sonra bugün V8 L serisi motorlara veda etmenin vakti geldi.

BENTLEY V8 MOTOR ÜRETMEYİ BIRAKIYOR

Bentley, yaptığı bir açıklama ile 6,75 litrelik L serisi V8 motorunu son kez üreteceğini duyurdu. V8 motoru, böylece dünyanın en uzun süre kullanılan motoru olma unvanına sahip olacak. Bentley Mulliner Mulsanne 6.75 Edition, 61 yıllık geçmişe sahip L serisi V8 motora ev sahipliği yapan son otomobil olacak. Firma, yıllar boyu kendisini yarı yolda bırakmayan motoruna saygı duruşu olarak, Mulliner Mulsanne 6.75 Edition'da V8 için çeşitli rozetlere yer verecek. Peki Bentley'in bundan sonraki planı ne?

Bentley V8

HİBRİTE YÖNELECEK

V8 motora veda etmeye hazırlanan Bentley'in bundan sonraki planı, 4 litrelik V8 ve V6 hibrit motorlar üretmek. Bu motorlar ile geleceğe de göz kırpacak olan Bentley, tamamen elektrikli bir model de geliştirebilir. En azından iddialar bu yönde.

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