Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia 5310 XpressMusic, bir dönemin en popüler telefonlarından biriydi. Gençlik yıllarında müzik dinlemeye önem veren birçok insan, Nokia markalı telefonların revaçta olduğu dönemlerde tercihlerini Nokia 5310 XpressMusic'ten yana kullandılar. Nokia da neredeyse yok olana dek XpressMusic efsanesini devam ettirdi. Nitekim bu efsane de Nokia 3310 gibi bir gün son buldu. Geçtiğimiz yıllarda tabiri caiz ise küllerinden doğan ve en ikonik modellerini yenileyerek kullanıcılara hoş sürprizler yapan Nokia, bir modelini daha yeniledi. Bu kez yenilenen model de haberimizin başında bahsettiğimiz Nokia 5310 XpressMusic'in ta kendisiydi.

NOKİA 5310 XPRESSMUSİC ÖZELLİKLERİ

Nokia 5310 XpressMusic pek tabi günümüz akıllı telefonlarına pek benzemiyor. Daha çok yenilenen Nokia 3310 gibi tuşlu bir yapıda olan Nokia 5310, kenarlarında ise şarkıyı durdur/devam ettir ve bir sonraki/bir önceki şarkıya geç gibi tuşların bulunduğu kırmızı XpressMusic çizgileriyle hala göz alıcı duruyor. Bu geleneği devam ettirmeleri oldukça güzel.

2020 Nokia 5310'un tasarımından teknik detaylarına geçelim. Nokia'nın yenilenmiş modeli MediaTek MT6260A işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 2,4 inç büyüklüğünde VGA bir ekran bulunuyor. Bu ekranın altında ise 8MB RAM ve 12MB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefonun arkasında tek bir kamera var. Bu kameranın hemen yanındaki flaş dikkatlerden kaçmıyor. Bunun dışında Nokia 5310, selefi gibi çift hoparlör desteğine de sahip.