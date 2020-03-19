Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia 5310 XpressMusic, bir dönemin en popüler telefonlarından biriydi. Gençlik yıllarında müzik dinlemeye önem veren birçok insan, Nokia markalı telefonların revaçta olduğu dönemlerde tercihlerini Nokia 5310 XpressMusic'ten yana kullandılar. Nokia da neredeyse yok olana dek XpressMusic efsanesini devam ettirdi. Nitekim bu efsane de Nokia 3310 gibi bir gün son buldu. Geçtiğimiz yıllarda tabiri caiz ise küllerinden doğan ve en ikonik modellerini yenileyerek kullanıcılara hoş sürprizler yapan Nokia, bir modelini daha yeniledi. Bu kez yenilenen model de haberimizin başında bahsettiğimiz Nokia 5310 XpressMusic'in ta kendisiydi.
Nokia 5310 XpressMusic pek tabi günümüz akıllı telefonlarına pek benzemiyor. Daha çok yenilenen Nokia 3310 gibi tuşlu bir yapıda olan Nokia 5310, kenarlarında ise şarkıyı durdur/devam ettir ve bir sonraki/bir önceki şarkıya geç gibi tuşların bulunduğu kırmızı XpressMusic çizgileriyle hala göz alıcı duruyor. Bu geleneği devam ettirmeleri oldukça güzel.
2020 Nokia 5310'un tasarımından teknik detaylarına geçelim. Nokia'nın yenilenmiş modeli MediaTek MT6260A işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 2,4 inç büyüklüğünde VGA bir ekran bulunuyor. Bu ekranın altında ise 8MB RAM ve 12MB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefonun arkasında tek bir kamera var. Bu kameranın hemen yanındaki flaş dikkatlerden kaçmıyor. Bunun dışında Nokia 5310, selefi gibi çift hoparlör desteğine de sahip.
Nokia 5310 XpressMusic, 30 güne kadar bekleme süresi 20,7 saate kadar konuşma süresi vadediyor. Telefonun fiyatı da oldukça dikkat çekici. Aylardır ''çeyrek altından ucuza akıllı telefon'' başlığı ile duyurduğumuz Nokia 5310 XpressMusic sadece 39 Euro'dan (yaklaşık 273 TL) satışa sunulacak. Nokia 5310 Özellikle müzik dinlemeyi sevenler ve FM radyo dinlemekten zevk alanlar için tercih edilebilir bir model olmuş; Tıpkı atası gibi.
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