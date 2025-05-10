Bir filtre kadar kolay değil! Bişektomi ameliyatı yaptıran kadın neler yaşadı? Sosyal medyada çok konuşuldu…

Bir sosyal medya kullanıcısı, bişektomi ameliyatı sürecini tüm detaylarıyla hesabında paylaştı. Yanak yağlarının alınmasıyla daha ince bir yüz görünümü sağlayan bu işlem, estetik dünyasında popülerliğini koruyor. Ancak genç kadının paylaşımı, sürecin sanıldığı kadar kolay olmadığını gözler önüne serdi.

BİŞEKTOMİ NEDİR VE NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Bişektomi, yanak bölgesindeki fazla yağ dokusunun cerrahi olarak alınmasıyla yüzün daha ince ve kontürlü bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Hollywood yıldızlarının ince yüz hatlarından ilham alan birçok kişi, bu işlemi tercih ederek daha belirgin elmacık kemikleri ve zarif bir çene hattı elde etmeyi amaçlıyor. Estetik cerrahların belirttiğine göre, bişektomi nispeten kısa süren bir operasyon olsa da, iyileşme süreci dikkat ve sabır gerektiriyor.

Genç kadının paylaşımı da bu noktada dikkat çekiyor; zira kendisi, ameliyat sonrası şişlikler, ağrı ve beslenme zorlukları gibi pek çok detayı hesabından paylaştı.

TOPLUMUN ESTETİK ALGISI VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Sosyal medya, estetik operasyonların yaygınlaşmasında büyük bir rol oynuyor. Influencer’lar ve sosyal medya kullanıcıları, deneyimlerini paylaşarak bu tür işlemleri normalleştiriyor. Genç kadının bişektomi paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum alarak geniş bir kitleye ulaştı. Kimileri onun cesaretini överken, bazıları estetik operasyonların riskleri ve uzun vadeli etkileri üzerine tartışmalar başlattı.

Ancak uzmanlar, estetik kararların iyi düşünülmesi ve güvenilir merkezlerde yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.

ESTETİK OPERASYONLARDA YÜKSELEN TRENDLER

Bişektomi, estetik dünyasında yükselen tek trend değil. Son yıllarda burun estetiği de büyük bir talep görüyor. Yüz estetiğinde doğal sonuçlar hedefleyenler, cerrahi müdahalelere yöneliyor. Ancak bıçak altına yatmaktan çekinenler için dolgu ve botoks gibi yöntemler de oldukça revaçta.

Uzmanlar, bu tür işlemlerin popülerliğinin sosyal medyanın etkisiyle daha da arttığını belirtiyor. Filtrelerle şekillenen “mükemmel yüz” algısı, birçok kişinin estetik müdahalelere sıcak bakmasına neden oluyor.