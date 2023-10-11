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    4. "Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! 28 yaşındaki kadın estetik operasyonların ardından hayatını kaybetti

    "Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! 28 yaşındaki kadın estetik operasyonların ardından hayatını kaybetti

    11.10.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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    Meksika'nın Mexico City şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Yuritzi Gabriela Gutierrez isimli bir kadın bir klinikte geçirdiği yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Kliniğin "bir fiyatına üç" kampanyasına katılan 28 yaşındaki kadın operasyon sırasında yaşadığı komplikasyonların ardından trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

    28 yaşındaki Yuritzi Gabriela Gutierrez bir fiyatına üç anlaşmasının parçası olarak yağ aldırma prosedörü gerçekleştirmek için Meksika'da bir kliniğe gitti. 28 yaşındaki kadın yanak yağının alınması için bıçak altına yattı. Ameliyatın ardından ailesine her şeyin yolunda gittiği söylenmişti. Ancak yerel basında çıkan haberlere göre, o günün ilerleyen saatlerinde "bir komplikasyon yaşadı" ve solunum cihazına bağlanması gerekti. Durumu kritik olan klinikten hastaneye nakledildi.

    SORUŞTURMA TALEP EDİLİYOR

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    Hastanede yaşadığı nöbetlerin sonrasında beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilen 28 yaşındaki kadın haytaını kaybetti. Ailesi ve aynı hukuk departmanında çalışan arkadaşları Gutierrez'in ölümünün araştırılmasını talep ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Meksika estetik

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