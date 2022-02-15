Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bilgisayar oyunları son zamanlarda sadece bir eğlence olmanın ötesine geçti. Canlı yayınlarla para kazanmak, e-Spor turnuvalarıyla tanınmak giderek daha yaygın hale geliyor. Herkes için bir tutku halini alan oyun piyasası, teknoloji harikası ürünlerle de daha iyi bir oyuncu olma hayalini gerçekleştiriyor. Gelin, bir gamer'in masasında bulunması gereken parçaları listelediğimiz yazımızı hep birlikte inceleyelim.

1. Canlı ve akıcı bir oyun deneyimi yaşayın

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Bilgisayar oyunlarını çözünürlüğü yüksek, canlı renklere sahip monitörle oynamak kesinlikle bir ayrıcalık. BenQ Zowie Oyun Monitörü sayesinde fantastik, heyecanlı ve aksiyonu bol oyun atmosferini birebir yaşamak mümkün. XL serisi, e-Spor turnuvalarına katılacak oyuncular için de profesyonel imkanlar sağlıyor. Kendi halinde bir oyuncu olsanız da verdiği hızlı tepkiler ve akıcılığı sayesinde arkadaşlarınıza üstünlük sağlayabilirsiniz. League of Legends turnuva oyuncularının bile tercih ettiği monitörle birçok FPS oyununu oynayabilirsiniz. 24 inç ekran büyüklüğü ile ideal bir görüntü sağlar. 1920 x 1080p ekran çözünürlüğüyle de hiçbir detayı atlamazsınız.

2. Profesyonel oyunculara taş çıkartın

Oyunlarda sesleri net duymak, sizi bir adım öne çıkarabilir. Özellikle çok oyunculu Valorant, CS: GO, PUBG ve LOL gibi oyunlar için ses çok önemli. Sennheiser GSP 500 PC Oyuncu Kulaklığı, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımanıza olanak sağlar. Profesyonel oyuncuların tercih ettiği kulaklıkla arka plandaki detay sesleri bile duymak mümkün. Ekip konuşmalarını yapabileceğiniz kendine ait mikrofonu mevcut. Canlı yayınladığınız oyunlar sırasında da büyük kolaylık sağlar. Ayrıca uzun saatler oyun oynasanız bile hava alabilen kumaşı ve ergonomik dizaynıyla rahat kullanılır. Bireysel oyunlarda ise Hi-Fi kalitesindeki sesiyle oyunun içinde hissetmeniz mümkün.

3. Rekabetçi oyunlarda öne geçin

Oyun oynarken konforlu olmanın önemini gamer'ler çok iyi bilir. Mouse hassasiyetinin ve elinize tam oturmasının size üstünlük sağladığı da bir gerçek. Razer Death Adder Elite Oyuncu Mouse, yüksek hassasiyeti ve ergonomik tasarımıyla kolaylık sağlar. Hem şık hem sade görünümü ise özellikle minimal tarzı tercih edenlere hitap eder. Yeniden programlanabilir tuşları sayesinde diğer oyunculardan hep bir adım önde olabilirsiniz. Kaydırma tekerleğinin kauçuk malzemeden yapılmış olması, oyun içinde kontrol kolaylığı sağlar. Logo üzerinde bulunan ışık renkleri 16.8 milyon renk kombinasyonuna sahip. Sayamayacağınız kadar çok tıklamayı da destekler.

4. Işıklı mouse pad ile odanıza renk gelsin

Bilgisayar masalarının yüzeyleri oyun mouse ve klavyeleri için pek de uygun olmuyor. Wozlo RGB Mouse Pad, renkli görüntüsü ve kaymaz yapısıyla aradığınız ürün olabilir. Özellikle gamer odası meraklıları için harika bir ürün. 7 farklı durağan renge ve 13 adet aydınlatma moduna sahip. Sabit bir renk kullanabileceğiniz gibi tüm renklerin bir arada harmanlandığı moda almanız da mümkün. 80 x 30 cm ebatlarında olduğu için geniş bir kullanım alanı sağlar. Su geçirmez yapısı sayesinde temizlemek oldukça kolay. USB kablo yardımıyla tak çalıştır kolaylığı da var. Kumanda üzerinde bulunan tek tuş yardımıyla kişiselleştirilebilir.

5. Gamepad size konsol rahatlığı yaşatsın

Playstation, Xbox ve Nintendo gibi konsol oyunlarının en büyük rahatlığı, gamepad kullanmak. PC oyunlarında da bu rahatlığı yaşayabilin diye Monster, Pusat Pro Bluetooth Gamepad’i kullanıcıların beğenisine sunuyor. Laptop, PC ve telefonlarla uyumlu olmasıyla da bir taşla üç kuş vuruyor. Kullanışlı ve ergonomik yapısıyla gamer'lere rahatlık sağlıyor. Görüntüsü de sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. USB yardımıyla şarj oluyor ve Bluetooth ile bağlanabiliyor. Yaklaşık 12 saatlik pil ömrüyle uzun süre oyun oynamak mümkün. Cep telefonunuzu takabileceğiniz aparatı bile bulunuyor. Korku ve aksiyon oyunlarının vazgeçilmezi titreşim özelliği ile daha heyecanlı oyunlar oynamanıza imkân sağlıyor.

6. Gamer klavyesi böyle olur

Birçok profesyonel oyuncunun ilk tercihi arasında yer alan Razer markasını listemize ikinci defa dahil ediyoruz. Bilgisayar oyunlarının olmazsa olmaz ürünü klavyenin kalitesi, oyun sırasında her şeyi değiştirebilir. Razer BlackWidow Oyuncu Klavyesi, 80 milyon tuş basma ömrüne sahip. Yanlış duymadınız, tam 80 milyon kere tuşlara basabilirsiniz! Programlanabilir tuşları oyun içerisinde size oldukça yaratıcı bir kullanım imkanı sunar. Makro desteği olduğunu da söylemeden geçmeyelim. 16.8 milyon renk seçeneği ile ellerinize olduğu kadar gözünüze de hitap eder. Üstelik Razer Chroma RGB aydınlatmasını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Farklı oyunlar için profiller kaydedebilme imkânı bile sunan klavyeyle üst düzey bir oyun deneyimi yaşarsınız.

7. Adı yeter, Sensei Mouse

Rekabetçi bilgisayar oyunlarında diğer oyuncuları geçmek kolay değil. Birebir izleme TrueMove teknolojisine sahip bir mouse yardımıyla imkânsız da değil. Steelseries Sensei Ten Gaming Mouse, profesyonel liglerde oynayan oyuncuların tercihleri arasında bulunuyor. TrueMove sensör teknolojisi ile hedefinizi kaçırmanız oldukça zor. Çoğu gamer mouse'ye göre de oldukça uygun bir fiyatı var. 60 milyon tıklamaya kadar kullanım ömrü sunuyor. Polimer malzemesi, dayanıklılığını ve uzun ömrünü garanti ediyor. 5 CPI’a kadar kayıt yapma özelliği bile mevcut. Oldukça sade görünümüyle de göz dolduruyor. Oyunun en hararetli zamanlarında sabit eğim sağlaması da artısı.

8. Profesyonellerin tercih ettiği mouse pad

Oyun sırasında yüksek performans isterseniz Appa Razer Mouse Pad'e mutlaka göz atmalısınız. Mause ve klavyeyi rahat kullanmanızı sağlayan ürün, çoğu e-Spor oyuncusu tarafından da tercih ediliyor. 70 x 30 cm ebatlarıyla oldukça ideal. Kaymaz yapısıyla oyunun heyecanlı anlarında sizi zor durumda bırakmıyor. Her yüzeye rahatlıkla tutunabilen yapışkan tabanı, oyun sırasında kolaylık sağlıyor. Tüm mouse markalarının sensörleriyle optimize bir şekilde çalışıyor. Dikişli kenarları yıpranmalara karşı dayanıklı. Uzun ömürlü, kullanışlı ve oldukça dekoratif bir mouse pad arıyorsanız sade tasarımlı ürün tam size göre!

9. Uzun ömürlü oyuncu monitörü

Oyun oynarken o dünyanın içine girebilmek çok önemli. Viewsonic RGB Gaming Monitör hem çok oyunculu hem bireysel oyunlardaki deneyimlerinizi arttıran tasarımıyla öne çıkıyor. Yüksek kalitesiyle dayanıklı ve uzun ömürlü. IPS renk teknolojisi, canlı ve parlak renkleri garanti ediyor. Hassas netlik özelliği ile hızlı hareket eden öğelerin leke, gölge ve bulanıklık oluşturmasını büyük ölçüde önlüyor. Çerçevesiz tasarımıyla da geniş bir görüntü alanı sunuyor. Monitör ayağı, yükseklik ayarı, eğilme, dikey kullanım ve kendi etrafında dönebilme özellikleriyle her ihtiyaca cevap veriyor. Ayrıca mavi ışık filtresi de göz rahatlığı için mükemmel bir detay.

10. Klavye değil, uzay mekiği

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Oyun dünyasının bir diğer bilindik markası Logitech ile listemizi sonlandırıyoruz. Logitech G910 Orion Spectrum Mekanik Oyun Klavyesi, özellikleriyle aklınızı başınızdan alacak! Romer-G mekanik anahtarları, çoğu klavyeden çok daha hızlı tepki verir. Klavyede bulunan akıllı yuva sayesinde telefonunuz ikinci bir ekrana dönüşebilir. IOS ve Android telefonlarla uyum sağlar. Üzerinde bulunan medya tuşları ile oyuna ara vermeden müzik dinleyebilirsiniz. Özelleştirilebilir 9 adet tuşla komut oluşturmak da çok kolay. Üstelik anti-ghosting tuşu ile heyecanlı oyunlarda hiçbir komutu atlamamanızı garanti edilir. Akıllı RGB aydınlatması ve ayarlanabilen ışık efektleriyle odanıza da ayrı bir güzellik katar.