Bir garip olay! Gören gözlerine inanamadı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 9. Cadde üzerinde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kişi, intihar etmek için elektrik kablosuna tırmandı. Şahsın kablolar üzerine çıkması ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, durumu gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açarken, polis ekipleri de ikna etmeye çalıştı. Bir süre kablolardan tutunarak sarkan kişi, daha sonra ikna edilince aşağı indi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

