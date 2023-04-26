Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Bir gören bir daha baktı! Ekstra bagaj ücreti ödememek için 2.5 kilogram ağırlığındaki kıyafetleri üzerine giydi

Bir gören bir daha baktı! Ekstra bagaj ücreti ödememek için 2.5 kilogram ağırlığındaki kıyafetleri üzerine giydi

26.04.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekstra bagaj ücreti tüm seyahatlerin en büyük kabusudur. Fazladan bagaj ücreti vermek istemeyen kimi yolcular sıklıkla yanında götürdükleri kıyafetlerden vazgeçer. Kimi yolcular ise sosyal medyada rastladıkları seyahat hilelerini kullanıyor. Bir kadın ekstra bagaj ücreti satın almamak için tercih ettiği alışılmışın dışındaki seyahat hilesiyle bir anda sosyal medyada gündem yarattı.

Bir gören bir daha baktı! Ekstra bagaj ücreti ödememek için 2.5 kilogram ağırlığındaki kıyafetleri üzerine giydi

Filipinler’de yaşayan Gel Rodriguz isimli bir kadın daha fazla bagaj ücreti ödememek için başvurduğu yöntemi sosyal medyadan paylaşarak kısa sürede viral olmayı başardı. Rodriguz, bagajının normalinden 2.5 kilo daha fazla çıkması üzerine aradaki farkları valizden çıkartarak kat kat üzerine giydi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

2

Sosyal medya kullanıcıları Rodriguz’un seyahat hilesine yakından ilgi gösterdi. Durumun popüler olması üzerine Rodriguz, “Check-in kontuarındaki personel el bagajındasadece 7 kilograma izin verildiğini söylediğinde ona ‘Sorun değil’ diyerek cevap verdim. Orada valizimi açıp 2 kilogram fark yaratan kıyafetleri üst üste giydim. Böylece fazladan ücret ödemeden geçmeyi başardım” dedi.

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

 Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

 Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

 Yolcu uçağında korku dolu anlar! Koridor yemeklerle doldu

Yolcu uçağında korku dolu anlar! Koridor yemeklerle doldu

 Bir de pilottan dinleyin! Türbülansın ardındaki gerçek...

Bir de pilottan dinleyin! Türbülansın ardındaki gerçek...

 İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

 Rus turist İstanbul'daki taksi sorununu ti’ye aldı

Rus turist İstanbul'daki taksi sorununu ti’ye aldı

 Türkiye’de yaşayan Rus kadın gündem yarattı! “Bir kişi bakarız diyorsa...”

Türkiye’de yaşayan Rus kadın gündem yarattı! “Bir kişi bakarız diyorsa...”

 İngiltere’de yaşayan Türk para cezasına çarptırıldı! Nedeni şaşırttı

İngiltere’de yaşayan Türk para cezasına çarptırıldı! Nedeni şaşırttı

“Hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?”

“Hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?”

 Görünce şoke oldu! “Çocuklarını neden sokakta bırakıyorlar?”

Görünce şoke oldu! “Çocuklarını neden sokakta bırakıyorlar?”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”
'Yapay zeka Nostradamus'un kehanetleri şaşkına çevirdi!'Yapay zeka Nostradamus'un kehanetleri şaşkına çevirdi!
Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundularCinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular
Anahtar Kelimeler:
bagaj valiz uçak bagaj hakkı

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.