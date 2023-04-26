Bir gören bir daha baktı! Ekstra bagaj ücreti ödememek için 2.5 kilogram ağırlığındaki kıyafetleri üzerine giydi

Filipinler’de yaşayan Gel Rodriguz isimli bir kadın daha fazla bagaj ücreti ödememek için başvurduğu yöntemi sosyal medyadan paylaşarak kısa sürede viral olmayı başardı. Rodriguz, bagajının normalinden 2.5 kilo daha fazla çıkması üzerine aradaki farkları valizden çıkartarak kat kat üzerine giydi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları Rodriguz’un seyahat hilesine yakından ilgi gösterdi. Durumun popüler olması üzerine Rodriguz, “Check-in kontuarındaki personel el bagajındasadece 7 kilograma izin verildiğini söylediğinde ona ‘Sorun değil’ diyerek cevap verdim. Orada valizimi açıp 2 kilogram fark yaratan kıyafetleri üst üste giydim. Böylece fazladan ücret ödemeden geçmeyi başardım” dedi.