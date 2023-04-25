Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! O anları sosyal medyadan ifşa etmeyi ihmal etmedi

Kanadalı bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 14 arkadaşıyla birlikte dünya genelinde popüler olan bir ev kiralama sitesi üzerinden mülk kiraladıklarını dile getiren Kennedy, evi dolaştıklarında ise gizli bir kamera keşfettiklerini söyledi. Gizli kamerayı bulduktan sonra polise haber verdiklerini ve anında evi boşalttıklarını dile getiren Kennedy, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

HERKESİ UYARDI

TikTok’tan yaptığı paylaşımda Kennedy, “Her bir duş başlığı, resim çerçevesi, kapı tokmağı ve köşelere kamera için baktık. Banyodaki bir prizin içinde duşun olduğu bölümü gören bir gizli kamera bulduk.Polise haber verip evden ayrıldık. Polis incelemek üzere kamerayı götürdü. Buradan sesleniyorum herkes kiraladıkları evi mutlaka incelesin. Karşılaştıklarınıza inanamayacaksınız” dedi.