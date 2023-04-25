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Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! O anları sosyal medyadan ifşa etmeyi ihmal etmedi

25.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı Kennedy isimli bir kadın 30. yaş gününü kutlamak için 14 arkadaşıyla birlikte bir ev kiraladı. Kiraladıkları evde kaldıkları ikinci günde bir arkadaşının kendisini rahatsız hissetmesiyle mülkte kapsamlı bir araştırma yaptıklarını dile getiren Kennedy, TikTok’tan yaptığı paylaşımda evdeki bir prizin içinde gizli kamera bulduklarını söyledi. Kenndy kameranın yönünün ise duşun olduğu tarafa doğru çevrildiğini ifade etti.

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! O anları sosyal medyadan ifşa etmeyi ihmal etmedi

Kanadalı bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 14 arkadaşıyla birlikte dünya genelinde popüler olan bir ev kiralama sitesi üzerinden mülk kiraladıklarını dile getiren Kennedy, evi dolaştıklarında ise gizli bir kamera keşfettiklerini söyledi. Gizli kamerayı bulduktan sonra polise haber verdiklerini ve anında evi boşalttıklarını dile getiren Kennedy, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

HERKESİ UYARDI

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TikTok’tan yaptığı paylaşımda Kennedy, “Her bir duş başlığı, resim çerçevesi, kapı tokmağı ve köşelere kamera için baktık. Banyodaki bir prizin içinde duşun olduğu bölümü gören bir gizli kamera bulduk.Polise haber verip evden ayrıldık. Polis incelemek üzere kamerayı götürdü. Buradan sesleniyorum herkes kiraladıkları evi mutlaka incelesin. Karşılaştıklarınıza inanamayacaksınız” dedi.

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gizli kamera kiralik ev

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