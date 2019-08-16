"Bir günlükler"in görsel şöleni başladı

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında her yıl tekrarlanan binlerce kelebeğin "ölüm uçuşu" günlerdir görsel şölenle devam ediyor.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce kelebek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde binlere ulaşıyor. Kelebeklerin topluca uçuşuyla yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor.

Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede "bir gün sinekleri" diye adlandırılan kelebeklerin, kısa yaşamlı ve sucul böceklerden "mayıs sinekleri" olduğunu ve yaşamlarının yüzde 99'unun suda gerçekleştiğini söyledi.

Bu kelebeklerin yumurtadan çıktıktan sonra yarım saat ile bir gün arasında hayatta kaldıklarını ve bu nedenle "bir günlükler", "bir gün sinekleri" gibi isimlerle de bilindiklerini ifade eden Şişman, şöyle konuştu:

"Bu olay birkaç yıldır devam ediyor. Dolayısıyla gerekli araştırmalar yapıldığında da görüldü ki tarımsal açıdan hiçbir şeye zararları olmadığını tespit ettik. Nesillerini böyle sürdüren mayıs sinekleri dünyada maksimum 24 saat yaşayıp sonrasında sudaki canlılara yem olarak ekolojik dengeyi sağlamaktadır. Bu kelebeklerin çocukluk ve gençlik dönemlerine larva dönemi denir. Mayıs sinekleri, yetişkin olarak doğmaktadır. Çiftleşmenin ardından erkek mayıs sineklerinin hayatı son bulmaktadır. Dişi sinekler ise hızla akan berrak suya dalıp yaklaşık 8 bin kadar yumurtayı bıraktıktan sonra ölmektedir."

Ailesi ile doğadaki görsel şöleni izlemeye gelen 11 yaşındaki Azra Kurban da böyle bir şey ile ilk kez karşılaştığını, severek bu canlıların uçuşlarını izlediğini belirtti.

Üç gündür süren ölüm uçuşu, her gün özellikle akşam ve gece saatlerinde gerçekleşiyor.

