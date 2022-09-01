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  4. Bir hafta önce annelerini kaybetmişlerdi! Korkunç cinayet... Ağabeyini öldürdü

Bir hafta önce annelerini kaybetmişlerdi! Korkunç cinayet... Ağabeyini öldürdü

01.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen korkunç olayda abi kardeş arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Ağabeyini öldüren İlhan Ö., arkadaşının ihbarı sonrası eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, abi İlhan Ö.‘nün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İki kardeşin annelerini 1 hafta önce kaybettikleri öğrenildi.

Bir hafta önce annelerini kaybetmişlerdi! Korkunç cinayet... Ağabeyini öldürdü

Fatih’te bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş arasında çıkan kavga sonucu İlhan Ö. kardeşi tarafından öldürüldü. Abisini öldüren şahıs, olayı haber verdiği arkadaşının ihbarı sonrası eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş aynı evde yaşıyorlardı. Kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı. Abisini döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.

CİNAYET ARKADAŞIN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olayı öğrenen kardeşin arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde abi İlhan Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken abi İlhan Ö.‘nün cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih
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