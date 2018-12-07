Bir hafta önce başlıyor! Regl öncesi memede ağrı neden olur?

Regl öncesi memede ağrı neden olur? Adet öncesi dönemde pek çok kadın memelerde rahatsızlık hissinden yakınıyor. Döngüsel olarak meydana gelen değişimlerin meme ağrısını tetiklediği biliniyor.

Adet öncesi sendromu (PMS) belirtilerinden biri olarak da ortaya çıkabilen meme ağrısı, bazen tek başına, bazen de adet öncesi sendromunun diğer belirtileri (kramplar, huzursuzluk, ani ruh hali değişimleri vb.) ile birlikte ortaya çıkabilir. Adet kanamasının başlamasından yaklaşık 1 hafta önce ortaya çıkan bu belirti, genellikle kanama başladıktan sonra kaybolur. Ancak memelerde ortaya çıkan ağrı ve rahatsızlık hissi adet döneminden bağımsız olarak devam ediyorsa, muhakkak bir uzmana danışılması gerekir.

REGL DÖNEMİNDE MEMELERDE HASSASİYET NEDEN OLUR?

Normal bir adet döngüsünde, östrojen ve progesteron hormonu gerekli zamanlarda yükselip alçalarak sağlıklı bir döngüyü mümkün kılar. Ancak bu iki hormon, vücutta bazı değişikliklere de neden olmaktadır. Eğer herhangi bir sebepten hormon seviyelerinde ani yükselişler ya da düşüşler yaşanırsa veya hormonlar gereğinden az ya da fazla salgılanırsa, vücutta istenmeyen belirtiler ortaya çıkabilir.