Bir hafta önce başlıyor! Regl öncesi memede ağrı neden olur?

Regl öncesi memede ağrı neden olur? Adet öncesi dönemde pek çok kadın memelerde rahatsızlık hissinden yakınıyor. Döngüsel olarak meydana gelen değişimlerin meme ağrısını tetiklediği biliniyor.
Adet öncesi sendromu (PMS) belirtilerinden biri olarak da ortaya çıkabilen meme ağrısı, bazen tek başına, bazen de adet öncesi sendromunun diğer belirtileri (kramplar, huzursuzluk, ani ruh hali değişimleri vb.) ile birlikte ortaya çıkabilir. Adet kanamasının başlamasından yaklaşık 1 hafta önce ortaya çıkan bu belirti, genellikle kanama başladıktan sonra kaybolur. Ancak memelerde ortaya çıkan ağrı ve rahatsızlık hissi adet döneminden bağımsız olarak devam ediyorsa, muhakkak bir uzmana danışılması gerekir.
REGL DÖNEMİNDE MEMELERDE HASSASİYET NEDEN OLUR?
Normal bir adet döngüsünde, östrojen ve progesteron hormonu gerekli zamanlarda yükselip alçalarak sağlıklı bir döngüyü mümkün kılar. Ancak bu iki hormon, vücutta bazı değişikliklere de neden olmaktadır. Eğer herhangi bir sebepten hormon seviyelerinde ani yükselişler ya da düşüşler yaşanırsa veya hormonlar gereğinden az ya da fazla salgılanırsa, vücutta istenmeyen belirtiler ortaya çıkabilir.
Adet öncesinde memelerin şişmesi, ağırlaşması ve rahatsızlık vermesi de bu hormonal değişimlerden kaynaklanır. Östrojen hormonu, memelerdeki kanallarının genişlemesini sağlarken progesteron hormonu da süt bezlerinin şişmesini sağlar. Bütün bu değişimler memelerde ağrı ve benzeri şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Ayrıca bu dönemde vücutta fazlaca su tutulması (ödem oluşması), vücudun süt hormonu olarak bilinen prolaktin hormonuna aşırı tepki vermesi, fazla yağlı beslenme, strese maruz kalmak da memelerde hassasiyete neden olabilmektedir.
MEME HASSASİYETİ NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?
Memelerde ortaya çıkan belirtiler bazen adet öncesi rahatsızlığından daha fazlasını işaret edebilirler. Bu nedenle yalnızca adet öncesi evrede değil, her daim memelerde oluşan değişimlere dikkat etmek gerekir. Özellikle meme sağlığı için önerilen rutin meme muayenenizi kendi kendinize düzenli olarak yaparsanız, değişimleri sağlıklı bir şekilde gözlemlemeniz mümkün olacaktır. Eğer aşağıdaki durumlardan biriyle karşılaşırsanız bir doktora danışmayı ihmal etmemelisiniz:
Memelerdeki dokuların değişmesi ya da yeni dokular fark edilmesi
Meme ucunda akıntı, özellikle kahverengi veya kan benzeri akıntı
Uyumanızı ya da gündelik aktivitelerinizi engelleyecek derecede şiddetli meme ağrısı
Tek bir yerde ya da sadece tek bir memede oluşan yumru
ADET ÖNCESİ MEME AĞRISI İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Bol su tüketin, kafein, alkol, tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Sağlıklı beslenme, adet öncesinde yaşadığınız semptomları azaltmanıza yardımcı olacaktır.
Doğru sütyen kullandığınızdan emin olun. Memelerinizi fazla sıkıştırmayan, bedeninize tam oturan sütyenler kullanmak ya da hiç sütyen takmamak, memelerdeki kan dolaşımını destekleyeceği için ağrı ve hassasiyet hissini azaltacaktır.
Keten tohumu tüketin. Yapılan bir araştırma, günde 4 yemek kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu tüketen kadınların adet öncesi meme ağrısında %50 azalma görüldüğünü ortaya koymuştur.
İbuprofen benzeri bir antiinflamatuar ilaç kullanımı için doktorunuza danışabilirsiniz. Aynı zamanda idrar söktürücü bir ilaç kullanıp kullanamayacağınız konusunda da fikir alabilirsiniz.
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