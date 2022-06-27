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  4. Bir hafta önce ortadan kaybolmuştu! Rus gemisinin ihbarı sonrası acı haberi geldi

Bir hafta önce ortadan kaybolmuştu! Rus gemisinin ihbarı sonrası acı haberi geldi

27.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, açıklardaki Rus ticari gemisi tarafından suda ceset olduğu yönünde ihbar aldı. Deniz yüzeyinde bulunan cesedin bir hafta önce ortadan kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 45 yaşındaki Mustafa Salih'e ait olduğu anlaşıldı. Şahsın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mustafa Salih'in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Bir hafta önce ortadan kaybolmuştu! Rus gemisinin ihbarı sonrası acı haberi geldi

Trabzon’da bir hafta önce ortadan kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan şahsın cansız bedeni denizden çıktı. Alınan bilgiye göre, Trabzon açıklarındaki Rus ticari gemisi tarafından suda ceset olduğu yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri deniz yüzeyinde bulunan cesedi alarak Yomra Limanı’na getirdi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Cesedin bir hafta önce ortadan kaybolan 45 yaşındaki Mustafa Salih’e ait olduğu belirlenirken, şahsın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

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Ceset kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Trabzon
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