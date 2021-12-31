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  4. Bir haftada ikinci! Kastamonu'da sahil yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Bir haftada ikinci! Kastamonu'da sahil yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı

31.12.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir hafta içinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt yolu ulaşıma kapandı. Konuyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Bir haftada ikinci! Kastamonu'da sahil yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Cide ile Doğanyurt ilçeleri arasındaki sahil yolunda geçen hafta heyelan meydana gelen bölgede bugün tekrar toprak kayması oldu. Ekiplerin çalışmasıyla daha önce tek şeritli ulaşıma açılan yol, ikinci heyelanda tekrar araç geçişine kapandı.

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"YOLDA ULAŞIM SAĞLANAMAMAKTADIR"

Karayolları Genel Müdürlüğü 154'üncü Cide Şefliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı bölgede aktif olarak gerçekleşen toprak kayması sonrası yolda ulaşım sağlanamamaktadır. Sahil yolunda ulaşım, Akbayır- İlyasbey arasındaki grup yolundan sağlanmaktadır. Ekiplerimizin heyelan alanındaki çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir." (DHA)

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Kastamonu
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