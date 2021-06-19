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Bir haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni baraj kenarında bulundu

19.06.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da bir haftadır aranan 23 yaşındaki Hasan Beydüz’ün baraj kenarında cansız bedeni bulundu. Beydüz'ün cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni baraj kenarında bulundu

Akşam saatlerinde Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin bir hafta önce kaybolan Hasan Beydüz’e ait olduğunu belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

Beydüz’ün cenazesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE KAYIP İHBARINDA BULUNULMUŞ

Öte yandan Beydüz’ün ailesi bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ağrı
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