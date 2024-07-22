Bir il bu hamburgeri konuşuyor! 'Resmen Adana kebap yiyorum' Adeta yok satıyor

Fast food lezzetlerinin başında gelen hamburgere ilgi her geçen gün artıyor. Hamburger, gastronomi dünyasında da önemli bir yer tutuyor. Adana'da faaliyet gösteren birçok kebapçı ise zırh ile çektiği kıyma ile yapılan hamburgeri menülerine ekledi.

'ADANA BURGER'LER YOK SATIYOR

Zırh ile çekilen ve Adana kebabında kullanılan kıymayla yapılan 'Adana Burger'ler ise adeta yok satmaya başladı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Cihangir Korkmaz, talep üzerine menülerine hamburger eklediklerini söyledi. Korkmaz, "Kebap bizim vazgeçilmezimiz ancak vakit nedeniyle insanlar hamburger de istiyordu. Fast food zincirlerinde insanlar hamburger yemek istemeyince bizler de gelen talepler üzerine hamburgeri menümüze ekledik. Gelen tüm misafirlerimiz hamburger yemeye başladı. Kebap etini hamburgere uyarladık" dedi.

"KEBAP KADAR TALEP VAR"

Hamburger etinin zırhtan geçirilerek hazırlandığını aktaran Korkmaz, "Normal bildiğimiz Adana kebap kıymasını hamburger için hazırlıyoruz. Kuzu etini zırhtan geçiriyoruz ve içine sadece tuz atıyoruz. 150 gram et kullanıyoruz. Hamburgeri 270 liradan satıyoruz. Kebap kadar talep var" ifadelerini kullandı.

"RESMEN ADANA KEBAP YİYORUM"

Hamburger yemeye gelen Sinan Yıldırım isimli vatandaş ise hamburgerin çok lezzetli olduğunu anlatarak, "Hamburgerde Adana kebabın birebir tadı var. Resmen Adana kebap yiyorum. Çok güzel olmuş" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır