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Bir il bu olayı konuşuyor! 2 aylık bebeği bir anda alıp balkona çıktı ve... Vahşette kahreden 'nüfus' detayı

03.05.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta kan donduran bir vahşet yaşandı. Ablasının 6. kattaki evinde cinnet getiren bir anne, henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık bebeğini bir anda alıp balkondan aşağıya atıp öldürdü. Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken anne ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bir il bu olayı konuşuyor! 2 aylık bebeği bir anda alıp balkona çıktı ve... Vahşette kahreden 'nüfus' detayı

Uşak, Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana gelen vahşeti konuşuyor. İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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BEBEĞİ BİR ANDA ALIP BALKONDAN ATTIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan yapılan araştırma çalışmalarında evde anne D.A.’nın yakınlarının olduğu, bebeği bir anda alarak balkondan attığı, bebeğin ise evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenildi. (İHA)

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