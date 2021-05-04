Bir il bu olayı konuşuyor! İki mahallenin bakkal borcunu kapattı

Kentte daha çok dar gelirli ailelerin yaşadığı Namık Kemal ve Atatürk Mahallelerinde ki 6 bakkala giren bir hayırsever, veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların tüm borçlarını ödedi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever daha sonra geldiği beyaz renkteki otomobiliyle sırra kadem bastı. Gizemli hayırseverin bakkal işletmecilerine verdiği “Kimsenin veresiye borcu kalmamıştır’’ yazısı bakkal önlerine asılarak vatandaşlara borçlarının kalmadığı duyurusu yapıldı.

"BENDEN ÇOK MÜŞTERİM SEVİNDİ"

Namık Kemal Mahallesinde bakkal işletmecilerinden Gülnur Kara, “Bir ağabey gelip veresiye defteriniz var mı? dedi. Defteri masanın üzerine koyup açtık. Hesap ne kadarsa hepsini verdi. Benden çok müşterilerim sevindi. Telefonum hiç susmadı. ‘Şaka mı yapıyorsun? dediler. Allah razı olsun diyerek kendisine teşekkür ettiler’’ dedi.

"TÜM BORÇLARI ÖDEDİ"

Bakkal işletmecisi Halil Kara ise, “Müşteri sandım. Veresiye defterini sordu. Kimin borcu varsa topladık. Tüm borçları ödedi. Kim olduğunu sormaya çalıştım. Önemli olmadığını söyledi. Aracına binip gitti’’ dedi.