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  4. Bir il bu olayı konuşuyor! İki mahallenin bakkal borcunu kapattı

Bir il bu olayı konuşuyor! İki mahallenin bakkal borcunu kapattı

04.05.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te düşük gelirli ailelerin yaşadığı iki mahalledeki 6 bakkalı ziyaret eden bir hayırsever, veresiye defterlerindeki tüm borçları kapattı. Borçların kapanmasının ardından bakkalın camına "Kimsenin veresiye borcu kalmamıştır’’ yazısı asılarak vatandaşlara duyuru yapıldı.

Kentte daha çok dar gelirli ailelerin yaşadığı Namık Kemal ve Atatürk Mahallelerinde ki 6 bakkala giren bir hayırsever, veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların tüm borçlarını ödedi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever daha sonra geldiği beyaz renkteki otomobiliyle sırra kadem bastı. Gizemli hayırseverin bakkal işletmecilerine verdiği “Kimsenin veresiye borcu kalmamıştır’’ yazısı bakkal önlerine asılarak vatandaşlara borçlarının kalmadığı duyurusu yapıldı.

"BENDEN ÇOK MÜŞTERİM SEVİNDİ"

Namık Kemal Mahallesinde bakkal işletmecilerinden Gülnur Kara, “Bir ağabey gelip veresiye defteriniz var mı? dedi. Defteri masanın üzerine koyup açtık. Hesap ne kadarsa hepsini verdi. Benden çok müşterilerim sevindi. Telefonum hiç susmadı. ‘Şaka mı yapıyorsun? dediler. Allah razı olsun diyerek kendisine teşekkür ettiler’’ dedi.

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"TÜM BORÇLARI ÖDEDİ"

Bakkal işletmecisi Halil Kara ise, “Müşteri sandım. Veresiye defterini sordu. Kimin borcu varsa topladık. Tüm borçları ödedi. Kim olduğunu sormaya çalıştım. Önemli olmadığını söyledi. Aracına binip gitti’’ dedi.

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ALLAH RAZI OLSUN, BORCU KOMPLE KAPATMIŞ"

Müşterilerden Ramazan Aydoğmuş, “Yaklaşık 25 senedir bu mahalledeyim. Borcum vardı ama aydan aya hesap yaptığımız için ne kadar olduğunu bilmiyorum. Allah razı olsun. Komple borcu kapatıp gitmiş. Allah razı olsun, hayrını kabul etsin’’ şeklinde konuştu.

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Bakkal işletmecisi Cahit Yeşiloğlu da, “Allah razı olsun. Hiç kimsenin borcunu bırakmayacak bir şekilde bitirdi. Herkes ’’Allah razı olsun’’ diyor. Herkes memnun’’ diye konuştu.

İHA

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