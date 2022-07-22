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  4. Bir il bu suç örgütünü konuşuyor! Kadınları kullanarak insanları tuzaklarına düşürdüler: Video çekip şantaj yaptılar

Bir il bu suç örgütünü konuşuyor! Kadınları kullanarak insanları tuzaklarına düşürdüler: Video çekip şantaj yaptılar

22.07.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir suç örgütüne yaptığı operasyon birçok gerçeği ortaya çıkardı. Örgüt, hedef olarak belirlediği kişileri kadınları kullanarak tuzağına düşürdü. Video ve fotoğraf çekerek şantaj yapan örgüt üyelerinin hesaplarına EFT yoluyla yüklü miktarda para gönderildiği tespit edildi. Operasyon sonucunda 2'si kadın 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bir il bu suç örgütünü konuşuyor! Kadınları kullanarak insanları tuzaklarına düşürdüler: Video çekip şantaj yaptılar

Gaziantep’te, hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren, şiddet uygulayan, video-fotoğraf çekerek şantaj yapan ve paralarını gasp eden suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyon sonucu gözaltına alınan 2’si kadın 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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VİDEOLU ŞANTAJ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren, şiddet uygulayan, video-fotoğraf çekerek şantaj yapan ve paralarını gasp eden suç örgütüne adli makamların koordinesinde yapılan operasyonda 2’si kadın 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BANKA HESAPLARINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 6 adet banka dekontu ve bin 250 TL para ele geçirilirken, şüpheli şahısların mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para da aldığı belirlendi.

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Gaziantep
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