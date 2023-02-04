Bir ilçe bunu konuşuyor! Hiçbir aracı çalıştıramadılar... Sabah işe gitmek için arabalarının yanına gelince neye uğradıklarını şaşırdılar

Tüm yurtta uzun süredir beklenen kış etkili olmaya başladı. Yurdun dört bir yanından kar ve soğuk havaya ilişkin haberler gelirken olumsuz hava koşullarıyla mücadele de sürüyor. Özellikle Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah yaşanan olay vatandaşlarda büyük şaşkınlık yarattı. Kış aylarının başından beri yağmayan kar 2 gündür etkili olunca hava sıcaklıkları da eksi 20 derecelere kadar düştü.

İLÇEDE ARAÇLAR ÇALIŞTIRILAMADI

Karın yağması sonrasında başlayan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar araçlarının donması ile zorluk yaşadılar. İlçede soğuk yüzünden onlarca araç çalıştırılamadı. Oto elektrik ustası çağıran vatandaşlar araçlarını yedek akü ile şarj ederek çalıştırdılar. (İHA)