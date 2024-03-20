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  4. Bir ili sarsan fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı, şifre şaşırttı: Limon

Bir ili sarsan fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı, şifre şaşırttı: Limon

20.03.2024 21:11
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Türkiye genelinde yapılan operasyonlarla fuhuş çeteleri çökertilmeye devam ediliyor. Son olarak Aydın'ın Nazilli ilçesinde ekipler harekete geçti. Gece yarısı yapılan operasyonda 3 kadın kurtarıldı 4 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmamak için 'limon' şifresini kullandığı tespit edildi.

Bir ili sarsan fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı, şifre şaşırttı: Limon

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda şüphelilerin yakalanmamak için ’limon’ şifresini kullandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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ŞİFRE: LİMON

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin yakalanmamak için birçok hat kullandığı ve şifrelerinin ’limon’ olduğunu çözen polis ekipleri gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

3 KADIN KURTARILDI

7 farklı adrese 12 ekiple yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından fuhuşa zorlanan 3 kadın kurtarılırken; M.G, M.C., A.S. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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limon Aydın fuhuş
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