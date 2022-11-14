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  4. Bir ilk gerçekleşti! G20 Zirvesi öncesi ABD'den çok konuşulacak 'Pekin' hamlesi

Bir ilk gerçekleşti! G20 Zirvesi öncesi ABD'den çok konuşulacak 'Pekin' hamlesi

14.11.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya yarın başlayacak olan G20 Zirvesi'ne kilitlenmişken Endonezya'da zirve öncesi kritik bir görüşme gerçekleşti. ABD ve Çin liderleri Joe Biden ile Şi Cinping, Biden'ın göreve başlamasının ardından ilk kez bir araya geldi. İlk açıklamalarda olumlu mesajlar verilirken görüşmenin ardından Beyaz Saray ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Pekin’i ziyaret edeceğini duyurdu.

Bir ilk gerçekleşti! G20 Zirvesi öncesi ABD'den çok konuşulacak 'Pekin' hamlesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için geldikleri Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmede, iki ülkenin farklılıklarını idare etmesi, yeni işbirliği imkanları bulması ve ilişkilerinde doğru rotayı belirlemesi gerektiğini vurguladı.

İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Görüşme, iki liderin Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana ilk yüz yüze buluşma oldu.

ABD ile Çin arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı döneme denk gelen görüşmede, ilişkilerin olumlu doğrultuya yönelmesine yönelik dilek ve mesajlar öne çıktı.

Biden, Çinli mevkidaşının elini sıkarak başladığı görüşmede, iki ülkenin çatışmadan kaçınması gerektiğini belirterek ABD ve Çin liderlerinin, "farklılıklarını yönetme ve yeni işbirliği imkanları bulma sorumluluğu olduğuna" işaret etti.

Şi de iki liderin Çin-ABD ilişkilerinde "doğru rotayı belirlemesi gerektiğini" vurguladı. Biden ile küresel ve bölgesel konularda samimi görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu ifade eden Şi, Çin-ABD ilişkilerinin yeniden sağlıklı ve istikrarlı büyüme doğrultusuna girmesinin hem iki ülkenin hem de dünyanın menfaatine olacağının altını çizdi.

ANLAŞMAZLIK KONULARINA DEĞİNMEDİLER

Görüşmenin ardından yapılan ilk açıklamalarda iki ülke arasında gerilim kaynağı olan, Tayvan, insan hakları, ekonomik rekabet, Ukrayna Savaşı, Rusya'ya karşı tutum ve Kuzey Kore tehdidi gibi anlaşmazlık konularına değinilmemesi dikkati çekti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi’nin görüşmesinin "samimi" geçtiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Pekin’i ziyaret edeceğini duyurdu. Görüşmede Biden'ın Şi’ye ABD’nin Tayvan’daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiği kaydedildi.

İLK KEZ ÜLKE LİDERİ OLARAK BİR ARAYA GELDİLER

Liderler, daha önce her ikisinin de başkan yardımcısı olarak mevkidaş olduğu dönemde yüz yüze görüşmeler yapmıştı. Ancak taraflar, Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana yalnızca iki kez çevrim içi ve bir kez de telefonda görüşmüş, hiç bir araya gelmemişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından yaklaşık 2,5 yıl boyunca yurt dışı ziyaretlerine ara vermiş ve yüz yüze diplomasiden kaçınmıştı.

Şi, ilk kez temmuzda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu Pekin'de ağırlamış, ilk yurt dışı ziyaretini ise eylülde Kazakistan'a yapmış, ardından Özbekistan'a geçerek Şanghay İş Birliği Örgütü Zirvesi'ne katılmıştı.

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Joe Biden Şi Cinping g20 zirvesi

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