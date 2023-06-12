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'Bir ilk! Hiçbir üniversitede yok' diyerek açıkladı! 'İş garantili bir bölüm'

12.06.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğr. Gör. Volkan Yörük bölümlerinin iş garantisine ve yapmakta oldukları susuz tarım serasına dair açıklamalarda bulundu. Öğrenciyi eğitmek amacıyla topraksız tarım seralarında 380 metrekare camdan ve topraksız bir sera yaptıklarını belirten Yörük, bunun bütün üniversitelerde bir ilk olacağını aktardı.

'Bir ilk! Hiçbir üniversitede yok' diyerek açıkladı! 'İş garantili bir bölüm'

Bölümlerine ait Ar-Ge çalışmalarını yaptıkları serada açıklamalarda bulunan Yörük, “Öğrencilere uygulama yaptırma konusunda deneyim kazandırmak amacıyla burada yaptığımız birkaç tane çalışma var. Bu gördüğünüz serada yeni çeşitleri ve Sivas’ta olabilecek çeşitleri bizzat uygulama yaptırarak öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

"TARIM, GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ GELECEĞİN DE EN ÖNEMLİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Tarımın, geçmişte olduğu gibi geleceğin de en önemli sektörlerinden biri olacağını ifade eden Yörük, “Yeni bir kazanımımız var. Öğrenciyi eğitmek amacıyla topraksız tarım seralarında 380 metrekare camdan ve topraksız bir sera yapıyoruz." dedi.

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"BU, BÜTÜN ÜNİVERSİTELERDE BİR İLK OLACAK"

Öte yandan Yörük, "Bu bütün üniversitelerde bir ilk olacak. Şimdiye kadar hiçbir üniversitede yok. Serada uygulama yapıp eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizi yeni açılan ve mevcuttaki seralara eleman olarak vereceğiz. Öğrencilerimiz, buradan hareketle bölümümüzü tercih ettiklerinde işlerinin hazır olduğunu bileceklerdir." ifadelerini kullandı.

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"İŞ GARANTİLİ BİR BÖLÜMDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Yörük "Dolayısıyla şu anda iş garantili bir bölümde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarım, geçmişte olduğu gibi geleceğin de en önemli sektörlerinden biri olacak” diye konuştu.

Yörük, sözlerine geçen yıl elde edilen gelirle 50 öğrenciye burs verildiğini, bu yıl ise bu sayıyı iki katına çıkararak 100 öğrenciye burs vermeyi hedeflediklerini ekledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi organik tarım

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