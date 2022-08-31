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Bir ilk! Robot, ünlü şirkete CEO oldu

31.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok oyunculu online oyunlar geliştiren Çin merkezli ünlü NetDragon Websoft şirketi ilk sanal CEO'sunu atadı. Şirket, Ms. Tang Yu (Bayan Tang Yu) isimli yapay zeka destekli sanal insansı robotu CEO olarak atadığını duyurdu. NetDragon, robot Ms. Tang Yu'nun süreç akışını düzene sokacağı, iş görevlerinin kalitesini ve şirketin genel yürütme hızını artıracağı görüşünde.

Bir ilk! Robot, ünlü şirkete CEO oldu

İnsansı robotlar üzerinde çalışmalar sürüyor. Tesla yakında Optimus isimli insansı robotunun ilk prototipini görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. Akıllı cihazlarıyla tanınan Xiaomi ise bir prototipi çoktan basının önüne çıkardı. İnsansı robotlar gelişmiş özelliklerle tanıtılsalar da henüz bir insan kadar becerikli değiller. Ancak Ms. Tang Yu isimli bir sanal insansı robot bu konuda önemli bir aşama kaydetti.

İNSANSI ROBOT CEO OLARAK ATANDI

NetDragon Websoft ismini taşıyan bir şirket, yapay destekli bir sanal insansı robot olan Ms. Tang Yu'nun (Bayan Tang Yu), yan kuruluşu Fujian NetDragon Websoft'un dönüşümlü CEO'su olarak atandığını duyurdu.

robot

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Şirketin açıklamasına göre Ms. Tang Yu, süreç akışını düzene sokacak, iş görevlerinin kalitesini artıracak ve yürütme hızını artıracak. Tang Yu ayrıca, günlük operasyonlarda rasyonel karar vermeyi desteklemek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi sağlamak için gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik araç olarak hizmet verecek. Ayrıca, robotun yeteneklerin geliştirilmesinde ve tüm çalışanlar için adil ve verimli bir iş yeri sağlanmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

"YAPAY ZEKA KURUMSAL YÖNETİMİN GELECEĞİ"

Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanan NetDragon Başkanı Dr. Dejian Liu, gelecekte açık, etkileşimli ve son derece şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak için Ms. Tang Yu'nun arkasındaki algoritmalarını geliştirmeyi devam edeceklerini kaydetti.

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Çin robot ceo
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