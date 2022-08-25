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  4. Artık ultra gerçekçi! Çoğu kişiyi ürküten insansı robot Ameca'nın dönüşü "muhteşem" oldu

Artık ultra gerçekçi! Çoğu kişiyi ürküten insansı robot Ameca'nın dönüşü "muhteşem" oldu

25.08.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CES 2022'de (Tüketici Elektroniği Fuarı 2022) sergilendiğinde yüz ifadeleriyle çoğu kişiyi korkutan insansı robot Ameca, yeni yetenekler kazanarak tekrar karşımıza çıktı. Robota 12 yeni aktüatör eklendi. Ameca artık şimdiye kadar gördüğümüz en gerçekçi yüz ifadelerinden bazılarını daha da geniş bir yelpazede sunuyor.

İnsansı robot Ameca, gerçekçi yüz ifadeleriyle çoğu kişiyi ürkütmüştü. Engineered Arts tarafından oluşturulan ve bu yılın başlarında düzenlenen Tüketici Etkinliği Fuarı (CES) 2022'de sergilenen robot artık daha yetenekli.

AMECA YENİ YETENEKLER KAZANDI! YÜZ İFADELERİ GELİŞTİ

CES'te sergilenmesinden bu yana Ameca'nın yüzü 12 ek aktüatörle geliştirildi. Bu işlem, her zamankinden daha fazla yüz ifadesini gerçekçi bir şekilde taklit etmesini ve bunlar arasında akıcı bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak için yapıldı.

robot ameca-1

Tüm bunlara ek olarak, esneme, omuz silkme, işaret etme, el sallama, ağzını açma, birisini susturma veya duyamadığında karşı tarafı tarafı hareket ve çeşitli yüz ifadeleri ile uyarabilme yeteneklerine sahip Ameca'da hareket takibi yapabilen sensörler, her iki gözüne yerleştirilmiş kameralar ve göğsüne monte edilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Bu donanımla Ameca, yaklaşık iki metre uzaklıktaki yüzleri algılayıp tanıyabiliyor ve duyguları, yaşı ve cinsiyeti tahmin edebiliyor.

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YENİ YETENEKLERİNİ VİDEODA SERGİLEDİ

Bu yeteneklerin tümüyse, Engineered Arts'ın yeni yayınladığı videoda sergileniyor gibi görünüyor. Video, Ameca'nın aynada kendini tanır gibi göründüğünü, ayna ve yansımasıyla etkileşime girerken ise şaşkınlık gibi yüz mimikler ve hareketler sergilediğini gösteriyor.

Ameca'nın arkasındaki ekibin, robotların ve insanların etkileşiminin sınırlarını zorlamaya devam etmek için Ameca'nın üzerinde çalıştığı Tritium işletim sistemini geliştirmeye odaklanmayı planlıyor.

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