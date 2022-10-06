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Bir ilk yaşanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan bir araya geliyor

06.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısı bugün Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Öte yandan Erdoğan, Çekya'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek.

Bir ilk yaşanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan bir araya geliyor

Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısı bugün düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. AST fikrini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mayısta ortaya attı. Macron'un teklifi, Avrupa'da AB'den daha geniş bir siyasi oluşumun hayata geçirilmesini içeriyor. Öte yandan Çekya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya gelecek.

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"BU AŞAMADA SADECE BİR FİKİR"

Eski AB Bakanı olan ve şu anda Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği görevini yürüten Bağış, AST'nin Çekya'da düzenlenen ilk toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

AST'nin, AB'nin küresel bazı sorunları çözme konusunda yetersiz kaldığının fark edilip daha büyük bir güç birliğine gitme ihtiyacıyla ortaya çıkan bir fikir olduğunu belirten Bağış, "Ama bu aşamada sadece bir fikir. Bu topluluğun kuruma dönüşüp dönüşmeyeceği aslında bu toplantıdan sonra şekillenecek." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN FIRSAT"

Bağış, AB üyesi olan ve olmayan 40'tan fazla Avrupa ülkesinin enerjiden gıda krizine ve uluslararası güvenliğe kadar her konuyu masaya yatıracağını aktararak toplantının, Türkiye için de fırsat olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin diğer ülkelerin çözemediği sorunları çözme konusunda muazzam bir performans ortaya koyduğunu belirten Bağış, Türkiye'nin şu anda savaşan Rusya ve Ukrayna ile diyalog kurabildiğini, tahıl anlaşmasına ve esir düşen askerlerin serbest bırakılmasına katkı sağladığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu da şunu gösteriyor. AB üyesi ülkelerin hiçbiri bunları başaramadı, Türkiye başardı. Türkiye bugün gerçekten dünyanın kronikleşmiş sorunlara çözüm bulma konusunda en maharetli ülkesi ve en maharetli liderine sahip. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerçekten Avrupa'nın en tecrübeli liderlerinden biri, hatta en tecrübeli lideri şu anda. Sayın (Angela) Merkel'in siyaseti bırakmasıyla en tecrübeli lider titri Sayın Cumhurbaşkanı'mıza geçmiş oldu."

"AST KURUMLAŞIRSA EN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Bazı ülkelerin Türkiye'nin AST'ye davet edilmesini engellemeye çalıştığını kaydeden Bağış, Türkiye'nin enerji, göç ve güvenlik gibi birçok konuda Avrupa'nın en önemli çözüm ortağı olduğuna, Türkiye ile iş birliği yapılmadan bu konuların çözülmesinin zor olduğuna işaret etti.

Bağış, "Dünyanın 16'ncı ekonomisi olarak, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak, Avrupa Birliği'nin 1958'den bu yana aday ülkesi olarak, Avrupa Konseyinin kurucularından biri olarak Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kurumsallaşması durumunda bu birlikteliğin de en önemli aktörlerinden biri olacağımız kesin." dedi.

ERDOĞAN VE PAŞİNYAN ZİRVESİ

AST'nin Türk diplomasisi açısından da önemli başka veçheleri olduğunu aktaran Bağış, şunları dile getirdi:

"Uzun süredir AB'nin vizyonsuzluğu nedeniyle müzakere sürecimiz adeta durma noktasına gelmişti. Türkiye'nin önemini idrak ettikleri bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın maharetiyle müzakerelerin yeniden canlanması ve vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasına yönelik birtakım başlangıçlar da yarın yaşanabilir. Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasında uzun süredir devam edilen diyalogda ilgili olarak ilk defa liderler seviyesinde Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan) ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız Prag'da bir araya gelecek. Türkiye-AB ilişkileri açısından son derece önemli bir şekilde uzun yıllardan sonra ilk defa bir zirve gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, AB Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) ve AB Dönem Başkanı Çekya Başbakanı (Petr Fiala) ile aynı anda bir araya gelip üçlü zirve gerçekleştirecekler. Birçok AB üyesi ülke İspanya, Fransa dahil Türkiye'yle görüşmek için ikili görüşme taleplerinde bulundu. Birçok AB üyesi ve AB üyesi olmayan ülke, zaman darlığı nedeniyle ayaküstü de olsa Cumhurbaşkanı'mızla görüşmek için bizleri arayıp randevu talep ettiler. 'Ayaküstü de olsa üç dakika görüşebilir mi bizim başbakanımız' diyen birçok büyükelçi bizi aradı. Bu da Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Nikol Paşinyan
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