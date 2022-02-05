HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir kadın cinayeti daha! Dini nikahlı eşini katledip kaçtı

Bir kadın cinayeti daha! Dini nikahlı eşini katledip kaçtı

05.02.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de Ozan D. (21), dini nikahlı eşi Hasret D.'yi (20) silahla vurarak öldürdü. Cinayeti işlediği ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bir kadın cinayeti daha! Dini nikahlı eşini katledip kaçtı

Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında 20 yaşındaki Hasret D., evinde silahlı saldırıya uğradı.

AYNI GÜN YAKALANIP TUTUKLANDI

Saldırgan buradan kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri silahla vurulan kadının öldüğünü tespit etti. Polis ise yaptığı çalışmalar sonucu cinayeti, H.D.'nin dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen ve 18 suç kaydı olduğu belirtilen Ozan D.'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ekipleri Ozan D.'yi aynı gün cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile Çekmeköy'de yakaladı. Ozan D. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ozan D. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Son dakika: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran kişiler suç makinesi çıktı! Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama...Son dakika: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran kişiler suç makinesi çıktı! Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama...
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Haberi alan sınıra koştu! Bulgarlar yeniden Türkiye'ye geliyor

Haberi alan sınıra koştu! Bulgarlar yeniden Türkiye'ye geliyor

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

İlginizi Çekebilir

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.