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Bir kentte alarm! Barajda yaklaşık bir aylık su kaldı, belediye SMS ile vatandaşları uyardı

28.07.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi 4 milyon metreküpe geriledi. İlçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine, vatandaşlar belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılmaya başlandı. SMS’lerde suyun bilinçli kullanılması istenerek, “Çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattı’mızı arayarak bize bildirin” denildi. İşte detaylar...

Bir kentte alarm! Barajda yaklaşık bir aylık su kaldı, belediye SMS ile vatandaşları uyardı

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe kadar düştü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir hafta önce yaptığı açıklamada, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığını açıkladı.

Bölgede bazı önlemler alınırken, vatandaşlar da belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılıyor. SMS’lerde suyu bilinçsizce kullananları uyarılması ya da Alo 153 Hattı’ndan belediyeye ihbar edilmesi istendi. Kısa mesajlarda, “45 günlük suyumuzu tasarruflu kullanalım. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Kadıköy Barajı başta olmak üzere tüm su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu sebeple tasarruf ve bilinçli tüketime dikkat ederek, çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattı’mızı arayarak bize bildirin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için su kaynaklarımızı koruyalım, suyu tasarruflu kullanalım” ifadeleri yer aldı.

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‘15 KUYU AKTİF OLACAK ŞEKİLDE BİR İHALE GERÇEKLEŞTİRDİK’

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran, 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranının kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe düştüğünü belirterek, “Bu 4 milyon metreküp sudan ölü hacim ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan buharlaşmayı düştüğümüzde 1 milyon metreküp kullanılabilir su kalacağını öngörüyoruz. Bu da yaklaşık 45 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor. Biz Kadıköy Barajı bu durumdayken önlemler almaya çalıştık. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. İlk önce Kumdere köyünde bulunan 7 adet kuyumuza ilave olarak toplamda 15 kuyu aktif olacak şekilde bir ihale gerçekleştirdik. Bunu yılbaşına kadar hayata geçirerek, Keşan’a tek başına yetecek bir kaynak haline getirebilmek için mücadelemizi vereceğiz. Diğer bir önlemimiz ise Çokal Barajı. Çokal Barajı’ndan Malkara’ya gidecek olan içme suyu hattına DSİ’ye başvurarak bize bir kol bırakmalarını istedik ve bu uygun bulundu. Yaklaşık 3,5 milyon metreküp su proje aşaması bittikten sonra uygulama aşamasına geçildiğinde Keşan’a verilmek üzere Çokal Barajı’ndan buraya aktarılacak” dedi.

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‘HERKESİ TASARRUFA DAVET EDİYORUM’

Suyun tek yürek olup tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade eden Başaran, “En çok karşılaştığımız sıkıntılar yol yıkamaları. Yollar yıkandıktan 5 dakika sonra su zaten buharlaşıyor. Bahçeler yıkanıyor, arabalar yıkanıyor, halılar yıkanıyor. Herkesin elinde hortum görmeye başladık bu günlerde. Ciddi anlamda su tasarrufu yapmalıyız. Su tasarrufu konusunda örnek olmalıyız. Herkes elinden geleni yapmalı. Suyun değerini anlamamız için gerçekten mücadele etmeliyiz. Biz elimizden geleni yapacağız. Sizden de aynı duyarlılığı bekliyoruz. Lütfen suyumuza sahip çıkalım, suyumuzu koruyalım. Herkesi tasarrufa davet ediyorum” diye konuştu.

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(DHA)

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Keşan su baraj

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