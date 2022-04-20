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Bir kez daha kanıtlandı! Aşırı kilo...

20.04.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ve ABD'nin yanı sıra 5 ülkeden 120 bin kadının katıldığı bir araştırma, fazla kiloların rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. BBC'deki habere göre, İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfınca (CRUK) finanse edilen araştırmaya, ABD ve İngiltere'nin yer aldığı 7 ülkeden 120 bin kadın katıldı.

Bir kez daha kanıtlandı! Aşırı kilo...

Araştırma sonucuna göre, 1,65 metre uzunluğundaki bir kadının, sağlıklı bir kilonun 12,7 kilogram üzerinde olması kanser riskini neredeyse iki katına çıkıyor.

CRUK, sağlıklı bir kilonun 13 farklı kanser riskini azaltabileceğine işaret ederek genler ve hormonların diğer risk faktörleri arasında olabileceğine de dikkati çekti.

KANSERE YOL AÇABİLİYOR

Bir teoriye göre, yağ hücreleri, diğer hücrelere daha sık bölünmelerini bildiren sinyaller göndererek kansere yol açabiliyor.

Bazı meme kanserlerinin büyümesi ile yağ hücrelerinin ürettiği kadınlık hormonu östrojenle arasında bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

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Bristol Üniversitesindeki bir ekip tarafından yönetilen ve BMC Medicine'de yayımlanan CRUK araştırması, "yağ ve rahim kanseri arasındaki bağlantıyı açıklayan en büyük çalışmalardan biri" olarak kaydedildi.

Araştırmada, ömür boyu kilo alımının etkisi göz önünde bulunduruldu, obezite ve rahim kanseri ile bağlantılı iki hormonu, açlık insülini ve testosteronu ortaya çıkardı.

ARAŞTIRMACILAR ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar, bilim insanlarının gelecekte kanser geliştirme riski taşıyan insanlarda bu hormonların seviyelerini düzenlemek için ilaçlar kullanabileceğini umuyor.

Araştırmanın başında yer alan Dr. Emma Hazelwood, yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, obezitenin kansere nasıl neden olduğunu ve bununla mücadele için neler yapılabileceğini tam olarak ortaya çıkarmak için genetik analizlerin nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir ilk adım." değerlendirmesinde bulundu.

CRUK'den Dr. Julie Sharp da "Bu gibi araştırmalar, aşırı kilo veya obezitenin İngiltere'de ikinci en büyük kanser nedeni olduğu gerçeğini destekliyor ve nedenini belirlemeye başlamamıza yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Sharp, bunun gelecekte kanserin nasıl önleneceğinin ve tedavi edileceğinin ortaya çıkarılmasında çok önemli rol oynayacağının altını çizdi.

İngiltere'de 36 kadından birinde rahim kanseri görülüyor ve bu kanser, teşhis konulan 4 kişiden birinde menopoz öncesi dönemde gelişiyor. (AA)


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