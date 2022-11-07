HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

07.11.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da, son zamanlarda köylerde nüfusun giderek azalmasına bağlı olarak ilginç bir pazarlama yöntemi geliştirildi. Portekiz sınırına yakın bir köy, gayrimenkul sitesinde satışa çıkarıldı. İçinde 44 ev, kilise, okul ve otelin bulunduğu, Zamora kentine bağlı Salto köyü için 260 bin euro fiyat biçildi. Şu ana kadar satılık köyü almak için 2 İspanyol, 1 Portekiz ve 1 İngiliz'le iletişim kurulduğu bildirildi.

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora kenti yakınlarında 44 evi, kilisesi, okulu, oteli, barı ve hatta eski jandarma kışlası bulunan bir köy 260 bin euroya satılmak isteniyor.

İspanya'da son yıllarda giderek artan boşalan köyler sorunu ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu.

KOCA KÖYÜ SATIŞA ÇIKARDILAR

Emlakçılık hizmeti veren "İdealista" adlı internet sitesi, Portekiz sınırı yakınlarındaki Zamora kentine bağlı Salto köyünün satışa çıkarıldığını duyurdu.

Büyükşehirlere göçten dolayı boşalan köyde 44 ev ile kilise, okul, otel, bar, eski bir havuz, spor kompleksi hatta eski bir jandarma kışlası bulunduğu bildirildi.

i1

Köydeki mülk sahiplerinin temsilciliğini yapan emlak şirketinden bir yetkili, 260 bin euroya 5 gündür satışta olan köyün ilanına şimdiye kadar 200 kişinin baktığını, çok sayıda telefon aldıklarını, 2 İspanyol, 1 Portekiz ve 1 İngiliz'in alım için ilgilendiğini söyledi.

Eski bir hidroelektrik santralinden dolayı 1950'li yıllarda inşa edilen köye yakın doğal bir parkın olduğu, 1989'da santralin kapanmasının ardından nüfusun yavaş yavaş azaldığı bildirildi.

Santralin 2000'li yılların başında turizm kompleksi kurulması amacıyla bir yatırımcıya satıldığı ancak projenin hiçbir zaman hayata geçirilmediği bilgisi paylaşıldı.

Köyü alacak girişimcilerin gerekli yatırımları yaparak burayı kırsal turizme açabileceği belirtildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginç anlar! Caddeyi adeta saunaya çevirdiİlginç anlar! Caddeyi adeta saunaya çevirdi
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat ettiYaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti
Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltıBakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı
Anahtar Kelimeler:
İspanya köy

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

İlginizi Çekebilir

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.