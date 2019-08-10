HABER

Bir metrekarede sırt sırta tıraş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Berber Açıkgöz kardeşlerin, tarihi yarımadanın Süleymaniye semtindeki bir metrekarelik dükkanında, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - İbrahim Açıkgöz: - "Bir metrekarelik alanda sırt sırta, kardeş kardeşe çalışıyoruz. Herkes şaşırıyor; nasıl sırt sırta çalışıyorlar diye? Zor ama alıştık. Zaman zaman kardeşime 'İleri git.' diyerek espri yapıyorum"

İSTANBUL (AA) - BERK ÖZKAN - Berber Açıkgöz kardeşler, tarihi yarımadanın Süleymaniye semtindeki bir metrekarelik dükkanlarında sırt sırta tıraş yapıyorlar.

Fatih Süleymaniye'deki tarihi İmam Ali Han'daki bir metrekarelik dükkan 8 yıldır, "Umut Erkek Kuaförü"ne ev sahipliği yapıyor. İbrahim ve Bilal Açıkgöz kardeşlerin "ekmek teknesi" küçüklüğü ile görenleri şaşırtıyor.

Zaman zaman alan darlığı nedeniyle zorluk yaşayan kardeşler, özellikle turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Yaklaşık 22 senedir berberlik yapan 30 yaşındaki İbrahim Açıkgöz, Hatay'dan İstanbul'a geldiğini ve 4 senedir kardeşiyle işi yürüttüğünü anlattı.

Açıkgöz, görenlerin şaşırdığını ve tarihi handa oldukça sevildiklerini belirterek, "İşimizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Görenler şaşırıyor dükkanı görünce. Özellikle turistler geldiğinde 'Oh my god.' diye tepki veriyorlar." dedi.

- "Sırt sırta, kardeş kardeşe çalışıyoruz"

Kardeşini yetiştirerek alanı paylaştığını kaydeden Açıkgöz, "Bir metrekarelik alanda sırt sırta, kardeş kardeşe çalışıyoruz. Herkes şaşırıyor; nasıl sırt sırta çalışıyorlar diye? Zor ama alıştık. Zaman zaman kardeşime 'İleri git.' diyerek espri yapıyorum. Neşeli geçiyor. Burada çalışmak tarihi yarımadada ufacık dükkanda... Nasip oldu, çok da güzel oldu." diye konuştu.

Berber dükkanını tutmadan önce kendisinin de bu küçük alanda çalışmanın nasıl olacağını kestiremediğini söyleyen Altınöz, "Güzel geçiyor. Bu küçük berberde bayram yoğunluğunu da geçireceğiz. Ufacık dükkanda yoğunluk var. Yerimiz olmadığı için randevuyla çalışıyoruz. Müşterilerimiz de anlayışlı." ifadelerini kullandı.

Kardeş Bilal Açıkgöz de ağabeyinin kendisini yetiştirdiğini ve 4 yıldır beraber çalıştıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Sırt sırta tıraş zor oluyor. Arada sıkışıyoruz. Ama anlayış gösteriyoruz birbirimize. Ağabeyim 'Az ileri git.' diyor. Ben de kendisine yardımcı oluyorum. Müşteriler de tepki gösteriyor. 'Ufacık mekanda nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl idare ediyorsunuz birbirinizi?' diye. Turistler de çok şaşırıyor. Bayramda memlekete gitmedik, hizmete devam ediyoruz."

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırıp, mağazaya girdiKaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırıp, mağazaya girdi
Zülfü Livaneli Datça'da konser verdiZülfü Livaneli Datça'da konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berber Eminönü Kapalıçarşı traş

En Çok Okunan Haberler

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Terör örgütü PKK'nın "şifreli haberleşme tablosu" iddianamede

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İzmir'de baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı İstanbul 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İstanbul için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.