Bir metrekarede sırt sırta tıraş

Kardeşini yetiştirerek alanı paylaştığını kaydeden Açıkgöz, "Bir metrekarelik alanda sırt sırta, kardeş kardeşe çalışıyoruz. Herkes şaşırıyor; nasıl sırt sırta çalışıyorlar diye? Zor ama alıştık. Zaman zaman kardeşime 'İleri git.' diyerek espri yapıyorum. Neşeli geçiyor. Burada çalışmak tarihi yarımadada ufacık dükkanda... Nasip oldu, çok da güzel oldu." diye konuştu.

Açıkgöz, görenlerin şaşırdığını ve tarihi handa oldukça sevildiklerini belirterek, "İşimizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Görenler şaşırıyor dükkanı görünce. Özellikle turistler geldiğinde 'Oh my god.' diye tepki veriyorlar." dedi.

Fatih Süleymaniye'deki tarihi İmam Ali Han'daki bir metrekarelik dükkan 8 yıldır, "Umut Erkek Kuaförü"ne ev sahipliği yapıyor. İbrahim ve Bilal Açıkgöz kardeşlerin "ekmek teknesi" küçüklüğü ile görenleri şaşırtıyor.

Berber dükkanını tutmadan önce kendisinin de bu küçük alanda çalışmanın nasıl olacağını kestiremediğini söyleyen Altınöz, "Güzel geçiyor. Bu küçük berberde bayram yoğunluğunu da geçireceğiz. Ufacık dükkanda yoğunluk var. Yerimiz olmadığı için randevuyla çalışıyoruz. Müşterilerimiz de anlayışlı." ifadelerini kullandı.

Kardeş Bilal Açıkgöz de ağabeyinin kendisini yetiştirdiğini ve 4 yıldır beraber çalıştıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Sırt sırta tıraş zor oluyor. Arada sıkışıyoruz. Ama anlayış gösteriyoruz birbirimize. Ağabeyim 'Az ileri git.' diyor. Ben de kendisine yardımcı oluyorum. Müşteriler de tepki gösteriyor. 'Ufacık mekanda nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl idare ediyorsunuz birbirinizi?' diye. Turistler de çok şaşırıyor. Bayramda memlekete gitmedik, hizmete devam ediyoruz."

