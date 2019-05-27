Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUK Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Sılay, "Türkiye’de bir milyonun üzerinde çocukta gece alt ıslatma problemi görülüyor. Okul çağındaki 3 milyona yakın çocukta da işeme problemi olduğunu bilmekteyiz" dedi.

Alt ıslatma, 5 yaşından büyük çocuklarda, bir ayda iki geceden fazla yatak ıslatma problemi olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, alt ıslatmanın mutlaka bir hekim tarafından tedavi edilmesini öneriyor. 28 Mayıs Dünya Gece Yatak Islatma Farkındalık Günü nedeniyle bilgiler veren Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Sılay, "Alt ıslatmayı hastalık olarak değerlendiriyoruz. Çünkü 5 yaşın üzerindeki çocuklarda bu durum devam ettiği takdirde psikolojik ve sosyal problemler görülüyor. Bunun sonucunda çocukların okul başarısı düşüyor, arkadaşlarıyla ilişkileri bozuluyor ve ciddi bir psikolojik yük oluşturuyor" diye konuştu.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 20'SİNDE GÖRÜLÜYOR

Türkiye’de bir milyonun üzerinde çocukta gece alt ıslatma problemi görüldüğünü belirten Doç. Dr. Selçuk Sılay, "Öte yandan okul çağındaki 3 milyona yakın çocuğun işeme problemi olduğunu bilmekteyiz. Aslında bu rakam çok daha fazla. Literatür, 5 yaşındaki çocukların yüzde 15’inde yatak ıslatma probleminin görüldüğünü söylüyor. Türkiye’deki çalışmalar bunu doğruluyor. Okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 20’sinde işeme problemi olduğunu hem dünya hem de Türkiye’deki çalışmalar gösteriyor" ifadelerini kullandı.