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  4. Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor! 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler var

Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor! 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler var

18.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de yaşayan 57 yaşındaki Ömer Faruk Soydaş bir oturuşta 100 bardak çay içiyor. İnşaatlarda çalıştığı dönem ve askerlikten kalan alışkanlığını sürdüren Soydaş, muhabbet deminde olursa çay içmede sınır tanımadığını söyledi. İçtiği çayları bardak olarak saymayan fakat demlik hesabı yapan Soydaş, bugüne kadar 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler olduğunu ve çayı yalnızca Erzurum şekeriyle kıtlama şeker kullanarak içtiğini belirtti.

Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor! 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler var

Türkiye’de bir kültür ve yaşam biçimi olan çay denilince Gümüşhane’de akla Ömer Faruk Soydaş geliyor. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay içmede sınır tanımayan Soydaş, yine dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke olan Türkiye’de en çok çay içen insanlardan birisi olarak biliniyor.

Merkeze bağlı Yenice köyünde çiftçilik yapan Soydaş’ın en büyük tutkusu çay içmek. Evinde, köy konağında ve hayvanlarını beklemek için gittiği dağda sürekli çay içen Soydaş’ın bu halini köydeki herkes artık normal karşılıyor.

İçtiği çayları bardak olarak saymayan fakat demlik hesabı yapan Soydaş, bugüne kadar 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler olduğunu ve çayı yalnızca Erzurum şekeriyle kıtlama şeker kullanarak içtiğini söyledi.

Köyde eşiyle birlikte yaşayan Soydaş, inşaatlarda çalıştığı dönemler ve askerde çay ocağında çalıştığı dönemde edindiği bu alışkanlığını hala sürdürdüğünü belirtti.

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BİR OTURUŞTA 100 BARDAK ÇAY İÇİYOR

Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğunu dile getiren Soydaş, “Günün 24 saatinde benim için en önemli şeylerden birisi çay. Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğum oluyor. Muhabbet arasında saatlerde çay içtiğimiz var. Ailem benim çay içmeme karışmaz, çayımı demleyip önüme koyarlar ben kendim doldurur kendim içerim” dedi.

Başından geçen ilginç hikayelerini anlatan Soydaş, “Bir seferinde Nazlıçayır köyüne maç izlemeye gittik. 4 demlik çay demledi, dedim beşinciyi de demlersen içerim dedim. Bana kalkın gidin dedi. Başka bir günde bir ramazanda amcamın evine teravihten çıkıp gittik. Çay içmeye başladık, ezan okundu oruca niyetlendik. Orada yatsı ile sabah ezanı arasında 7,5 saat boyunca durmadan çay içmişiz. Ezan okunmasa yine içmeye devam edecektik” diye konuştu.

"7,5 SAAT REKORUM VAR"

Köyde çay denilince kendisinin anıldığını ifade eden Soydaş, işe gitmesi için önündeki semaveri kaçıranlar bile olduğunu dile getiren Soydaş, Erzurum kıtlama şekeri kullandığını belirterek, “Bir Erzurum şekeri ile de 10 bardağa yakın çay içerim. Rekor olarak 100 bardak içtim, 80 su bardağı rekorum var, 7,5 saat rekorum var. Hiç çaya iştahım yokken bir semaver çayını yalnız içtim. Bir bardak bir bardak baktım yine demlik bitmiş” ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Bayram Durdu ise kendisini bildi bileli Ömer Faruk Soydaş’ın çay içtiğini belirterek şunları söyledi: “O bizim abimiz. Ben onu bildim bileli çay içiyor. Sohbetler olunca 100 bardağı bile aşıyor. İstediği zaman içiyor. Hayvanlara bakma sırası ondaydı gitti dağda semaveri yaktı içti çaya yok demez, çayla bütünleşti” diye konuştu.

İHA

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Gümüşhane
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