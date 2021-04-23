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  4. Bir paket sigaraya satılan Hitit heykeli! 'Dünyada eşi yok'

Bir paket sigaraya satılan Hitit heykeli! 'Dünyada eşi yok'

23.04.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da bir ev inşaatı sırasında tesadüfen bulunan Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli 59 yıldır müzede sergileniyor. Müze Müdürü Celal Özdemir, heykelin dünyada eşi olmadığını belirterek, “Heykeli bulan, bir paket sigara parasına bir başkasına veriyor. Polis daha sonra bulunca müzeye kazandırılıyor” dedi.

Bir paket sigaraya satılan Hitit heykeli! 'Dünyada eşi yok'

Doğantepe Mahallesi’nde 1962 yılında evine kerpiç döken bir vatandaş tesadüfen bulduğu heykeli bir paket sigara karşılığında bir başka kişiye verdi. Bronz döküm tekniği ile yapılan 21.5 santim boyundaki Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli olduğu anlaşılan eser, polis tarafından ele geçirilince Amasya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Heykel 59 yıldır müzede sergileniyor.

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‘MÜZENİN EN KIYMETLİ ESERLERİ’

Amasya Müze Müdürü Celal Özdemir, heykelin, müzenin en kıymetli nadir eserlerinden olduğunu belirterek, “Dünyada şu anda bunun başka bir örneği yok. Özel bir vitrinde sergilemekteyiz. Doğantepe Heykelciği olarak adlandırılan Fırtına Tanrısı Teşup heykelciği bir vatandaşın evini yaparken kerpiç döktüğü sırada tesadüf sonucu buluyor. Daha sonra bir paket sigaraya bunu bir başka vatandaşa veriyor. Emniyet güçlerimiz müzeye kazandırıyor. Heykelimizin en büyük özelliği Hitit İmparatorluğu’na ait şu anda ebadı en büyük heykel diyebiliriz" dedi.

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‘DÜNYADA EŞİ YOK’

Heykelciğin bronz döküm tekniğiyle yapıldığını kaydeden Özdemir, “Hititler kendilerini bin tanrılı halk olarak adlandırıyorlar. Bunların en önemlisi, baş tanrı Teşup. Çünkü Fırtına Tanrısı olarak yağmuru yağdıran, toprağı bereketlendiren, kıtlığı önleyen dolayısıyla insanlara bol nimet ve ürün veren tanrılardan bir tanesi. Bu şeklide başında sivri kolik serpuşu, gözlerinde renkli taş dediğimiz Lapist Lazuli olması gerekiyor. Kolları da hareketli bunu o günkü dönemde Hitit kral ve kraliçelerin genelde bahar dönemlerinde bu heykeli gezdiriyorlar. Muhtemelen Doğantepe o günkü dönemde Hitit yerleşmesiydi ve tapınağı vardı. Onun için bahar bayramlarında gezdirdikleri heykellerden bir tanesi. Şu anda dünyada bu heykelimizin bir eşi ve benzeri yok, ünik bir eser. Bizim için çok önemli ve müzemizin en ilgi çeken eserlerinden bir tanesi” diye konuştu.

DHA

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