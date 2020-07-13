Bir pratik zayıflama yöntemi daha ortaya çıktı! İçme suyuna bunları eklerseniz...

Düzenli beslenme ve egzersiz ile vücudumuzu yağlardan arındırmak ve daha fit bir görünüme ulaşmak mümkün. İşte evde çabucak hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de sağlıklı karışımlar...
Sağlıklı kilo verme yolunda her gün tüketebileceğiniz, hızlı yağ yakımı özelliği sayesinde keyifle yudumlayacağınız limon kürünün yapılışı da son derece pratik. Bir adet orta boy limonun suyunu bir bardak suyun içerisine katarak homojen bir karışım oluşturabilirsiniz. Bu karışımı sabahları kahvaltıdan yarım saat önce tüketmeniz daha etkili sonuç almanızı sağlayacak.
Hazırladığınız bu içeceğe dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Bunun için saplarıyla birlikte blenderdan geçirdiğiniz 2 avuç maydanozu hazırlamış olduğunuz karışıma ilave edin.
Eğer tansiyon hastalığınız varsa limon ve maydanozun tansiyon düşürücü etkisi nedeniyle bu karışımı tüketmeniz sağlığınıza zarar verebilir.
Toz haldeki zencefili suya karıştırarak daha hızlı kilo verebilirsiniz. Zencefil kürü için ihtiyacınız olan malzemeler;
Öncelikle salatalığı ve limonu soyarak dilimleyin. Ardından suyun içerisine bütün malzemeleri ekleyin. En son nane yapraklarını da hazırlamış olduğunuz karışımın içerisine atarak buzdolabına koyun ve gece boyu burada bekleyin. Zencefil suyunu sabahları aç karna olmak şartıyla her gün 3 öğün tüketebilirsiniz.
Hücrelerin emilebilir yağ miktarını azaltan elma, yağ yakımına da yardımcı olur. Elmalı detoks suyunu düzenli bir şekilde tüketerek ve spor yaparak sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler;
İhtiyacınız olan malzemelerin tümünü bir kabın içerisine ekleyerek blender yardımıyla iyice karıştırın. Hazır olur olmaz tüketebileceğiniz gibi buzdolabında biraz bekleterek soğuk haldeyken, de içebilirsiniz.
Soğuk algınlığı tedavisinde tüketilen bu ikili ayrıca vücudu temizliyor ve yağ birikimini önlemeye yardımcı oluyor. Bu içeceği hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;
Malzemelerin tümünü öncelikle 1 saat boyunca suda bekletin. 1 saatin sonunda tüm malzemeleri sudan çıkartın ve mutfak robotunuzun içerisinde iyice karıştırın. Sonrasında içeceğinizi afiyetle tüketebilirsiniz.
Bu karışımı düzenli olarak her sabah tükettiğiniz taktirde metabolizmanızı hızlandırarak kilolarınızdan daha kısa sürede kurtulabileceksiniz.
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