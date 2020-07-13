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Bir pratik zayıflama yöntemi daha ortaya çıktı! İçme suyuna bunları eklerseniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşımız ilerledikçe metabolizmamızın çalışma hızı azalır, bu da vücudumuzdaki bazı bölgelerin yağlanmasına ve kilo vermekte zorlanmamıza neden olur. Sağlığımız için su tüketiminin önemi büyük. Yeterli miktarda su tüketmek zayıflama konusunda da bize yardımcı oluyor. Bu yazımızda sizler için su ile birlikte tüketebileceğiniz ve kilo vermenize yardımcı olacak besinleri listeledik.

Bir pratik zayıflama yöntemi daha ortaya çıktı! İçme suyuna bunları eklerseniz...

Düzenli beslenme ve egzersiz ile vücudumuzu yağlardan arındırmak ve daha fit bir görünüme ulaşmak mümkün. İşte evde çabucak hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de sağlıklı karışımlar...

LİMON DETOKSU

Sağlıklı kilo verme yolunda her gün tüketebileceğiniz, hızlı yağ yakımı özelliği sayesinde keyifle yudumlayacağınız limon kürünün yapılışı da son derece pratik. Bir adet orta boy limonun suyunu bir bardak suyun içerisine katarak homojen bir karışım oluşturabilirsiniz. Bu karışımı sabahları kahvaltıdan yarım saat önce tüketmeniz daha etkili sonuç almanızı sağlayacak.

Hazırladığınız bu içeceğe dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Bunun için saplarıyla birlikte blenderdan geçirdiğiniz 2 avuç maydanozu hazırlamış olduğunuz karışıma ilave edin.

Eğer tansiyon hastalığınız varsa limon ve maydanozun tansiyon düşürücü etkisi nedeniyle bu karışımı tüketmeniz sağlığınıza zarar verebilir.

ZENCEFİL DETOKSU

Toz haldeki zencefili suya karıştırarak daha hızlı kilo verebilirsiniz. Zencefil kürü için ihtiyacınız olan malzemeler;

  • 1 çay kaşığı zencefil tozu,
  • 1 adet salatalık,
  • 1 adet limon,
  • 1-2 adet nane yaprağı,
  • 700 ml su.

Öncelikle salatalığı ve limonu soyarak dilimleyin. Ardından suyun içerisine bütün malzemeleri ekleyin. En son nane yapraklarını da hazırlamış olduğunuz karışımın içerisine atarak buzdolabına koyun ve gece boyu burada bekleyin. Zencefil suyunu sabahları aç karna olmak şartıyla her gün 3 öğün tüketebilirsiniz.

ELMA DETOKSU

Hücrelerin emilebilir yağ miktarını azaltan elma, yağ yakımına da yardımcı olur. Elmalı detoks suyunu düzenli bir şekilde tüketerek ve spor yaparak sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler;

  • 1 su bardağı ev yapımı yoğurt,
  • 1 adet rendelenmiş elma,
  • 1 yemek kaşığı bal,
  • Yarım su bardağı badem,
  • Göz kararı tarçın,
  • Yarım litre yağsız süt.

İhtiyacınız olan malzemelerin tümünü bir kabın içerisine ekleyerek blender yardımıyla iyice karıştırın. Hazır olur olmaz tüketebileceğiniz gibi buzdolabında biraz bekleterek soğuk haldeyken, de içebilirsiniz.

CHIA & LİMON

Soğuk algınlığı tedavisinde tüketilen bu ikili ayrıca vücudu temizliyor ve yağ birikimini önlemeye yardımcı oluyor. Bu içeceği hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

  • Yarım limon,
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu,
  • 1,5 su bardağı.

Malzemelerin tümünü öncelikle 1 saat boyunca suda bekletin. 1 saatin sonunda tüm malzemeleri sudan çıkartın ve mutfak robotunuzun içerisinde iyice karıştırın. Sonrasında içeceğinizi afiyetle tüketebilirsiniz.

Bu karışımı düzenli olarak her sabah tükettiğiniz taktirde metabolizmanızı hızlandırarak kilolarınızdan daha kısa sürede kurtulabileceksiniz.

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