Bir pratik zayıflama yöntemi daha ortaya çıktı! İçme suyuna bunları eklerseniz...

Düzenli beslenme ve egzersiz ile vücudumuzu yağlardan arındırmak ve daha fit bir görünüme ulaşmak mümkün. İşte evde çabucak hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de sağlıklı karışımlar...

LİMON DETOKSU

Sağlıklı kilo verme yolunda her gün tüketebileceğiniz, hızlı yağ yakımı özelliği sayesinde keyifle yudumlayacağınız limon kürünün yapılışı da son derece pratik. Bir adet orta boy limonun suyunu bir bardak suyun içerisine katarak homojen bir karışım oluşturabilirsiniz. Bu karışımı sabahları kahvaltıdan yarım saat önce tüketmeniz daha etkili sonuç almanızı sağlayacak.

Hazırladığınız bu içeceğe dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Bunun için saplarıyla birlikte blenderdan geçirdiğiniz 2 avuç maydanozu hazırlamış olduğunuz karışıma ilave edin.

Eğer tansiyon hastalığınız varsa limon ve maydanozun tansiyon düşürücü etkisi nedeniyle bu karışımı tüketmeniz sağlığınıza zarar verebilir.

ZENCEFİL DETOKSU

Toz haldeki zencefili suya karıştırarak daha hızlı kilo verebilirsiniz. Zencefil kürü için ihtiyacınız olan malzemeler;

1 çay kaşığı zencefil tozu,

1 adet salatalık,

1 adet limon,

1-2 adet nane yaprağı,

700 ml su.

Öncelikle salatalığı ve limonu soyarak dilimleyin. Ardından suyun içerisine bütün malzemeleri ekleyin. En son nane yapraklarını da hazırlamış olduğunuz karışımın içerisine atarak buzdolabına koyun ve gece boyu burada bekleyin. Zencefil suyunu sabahları aç karna olmak şartıyla her gün 3 öğün tüketebilirsiniz.