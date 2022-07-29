HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir şehir bunu konuşuyor! Belediye başkanı dahil 85 kişi hastaneye başvurdu

Bir şehir bunu konuşuyor! Belediye başkanı dahil 85 kişi hastaneye başvurdu

29.07.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemek sonrası rahatsızlanan 85 kişi, mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle aynı hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Bir şehir bunu konuşuyor! Belediye başkanı dahil 85 kişi hastaneye başvurdu

Sivas'ın Hafik ilçesinde cenaze yemeğinin ardından rahatsızlanan 85 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kısa süre önce vefat eden Ö.G'nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

1

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 85 kişiden 5'i kontrol ve tedbir amaçlı Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA ZEHİRLENENLER ARASINDA

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle aynı hastaneye başvurduğu öğrenildi.

2

Sivas Vali Yardımcısı ve Hafik Kaymakamı Kadir Algın, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bugün öğle saatlerinde Hafik ilçemizde özel bir etkinliğe katılan misafirler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmuşlardır. Şu ana kadar rahatsızlanarak hastaneye başvuran 85 kişinin durumları iyi olup, 5 kişi kontrol ve tedbir amaçlı Sivas merkezdeki hastanelere sevk edilmiştir. Hafik İlçe Devlet Hastanemiz tarafından gerekli işlemler yapılıyor olup konu hassasiyetle takip edilmektedir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşının önemi nedir?Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşının önemi nedir?
Aile, görüntüleri izleyince beyninden vurulmuşa döndüAile, görüntüleri izleyince beyninden vurulmuşa döndü
İlginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadıİlginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...

Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...

Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"

Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı için geldiği camide protesto!

Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı için geldiği camide protesto!

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

İlginizi Çekebilir

Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.