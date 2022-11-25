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  4. Bir şehre daha kötü haber! Suya yüzde 70 zam teklifi kabul edildi

Bir şehre daha kötü haber! Suya yüzde 70 zam teklifi kabul edildi

25.11.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bugün toplanan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu’nda, şebeke suyuna yüzde 70 zam oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir şehre daha kötü haber! Suya yüzde 70 zam teklifi kabul edildi

Dün toplanan ESKİ Genel Kurulu’nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı bugüne ertelenmişti. Bugün tekrar toplanan kurulun en önemli gündem maddesi ise şebeke suyuna yapılacak zam oldu. Kurulda oy çokluyla alınan karara göre metreküpü 5,29 TL olan su fiyatı 9,64 TL’ye yükseldi.

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Atık su bedeli ise 2,64 TL’den 3,86 TL’ye yükseldi. Böylelikle toplam su bedeli 7.93’den 13.50’ye yükselirken, şebeke suyuna yapılan zam yüzde 70 olarak açıkladı. Zamlı tarifenin ise 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı öğrenildi. (İHA)

İSTANBUL'DA DA SUYA ZAM YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İSKİ tarafından su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması kararı onaylanmıştı. Böylece İstanbul'da suya yüzde 25 zam gelmişti.

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Zam su

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