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Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

Yavuz Sultan Selim köprüsünden bir sürücü, 344 kilometre hızla geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmış ve "Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok" demişti.

İstanbul'du üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'de araç yoğunluğu az olduğu için sürücülerden bazıları aşırı hız yapıyor. O sürücülerden biri köprüyü 344 kilometre hızla geçti. O anları görüntüleyen sürücüsü sosyal medyada paylaştı.

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"NORMAL ŞARTLARDA YAPILMA ŞANSI ZATEN YOK"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmıştı. 350 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu yaptığı açıklamada "Gelmeden önce belki '300 kilometre hız yaparım' diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık." demişti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü hız rekoru

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sofuoğlu yanlış konuşmuş. Hız yapılmaya yapılır. Ama kontrolsüz yapılır. Bu tür hızlar Akrobasi gurubuna girdiği için Trafiğe kapalı alanlar tercih edilmeli. Hız yapılmıycak bişi yok Ver makinayı ben de yaparım da...Sonrası Önemli. Sade kendi canını değil bi sürü insanı tehlikeye atıyor.
hayat sana güzel yapıştır
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