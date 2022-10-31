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Bir tarihin sonu! 212 yıllık Lebon Pastanesi kapandı

31.10.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lebon Pastanesi kepenk kapattı. Taksim'in özellikle de İstiklal Caddesi'nin simgelerinden biri haline gelen 212 yıllık Lebon Pastanesinin kapanmasına gerekçe olarak olarak istenen yüksek kira bedeli gösterildi. Lebon Pastanesi ortaklarından Abdurrahman Cengiz "Temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım" dedi.

Bir tarihin sonu! 212 yıllık Lebon Pastanesi kapandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin tarihi dükkanlarından Lebon Pastanesi, 1810 yılında Edouard Lebon tarafından Beyoğlu'nda kuruldu. Pastanenin isim hakkı 1985 yılında alan Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alındı. O tarihten bugüne faaliyetlerini sürdüren pastane, mülk sahibi Karagözyan Vakfı'nın talep ettiği yeni kira bedelini ödenemediği için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kepenklerini kapattı. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarının, 10 bin dolara yükseldiğini, bu bedeli ödeyemeyecekleri için pastaneyi kapattıklarını söyledi.

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"MARKAYI ALABİLMEK İÇİN 2 SENE UĞRAŞTIM"

Lebon Pastanesi'nin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, pastanenin hikayesini şöyle anlatıyor:

"Lebon 1810 yılında Beyoğlu'nda pastanesini açıyor. 1940'lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi'nde farklı bir binaya taşınıyor. 1972 yıllarında ise kapanıyor. Lebon markasını alabilmek için 2 sene uğraştım. Sonunda 1985 yılında patentini aldım. 38 yıla yakın bu markayı yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştım. İstanbullular'a ve yabancı misafirlere hizmet verdik. Benim temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı."

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"BAĞIŞ YAPMAK İSTEDİK AMA KABUL ETMEDİLER"

Cengiz, Karagözyan Vakfı'nın 15 yıldır kendilerini tahliye etmek için uğraştıklarını belirterek, "Açtığımız davaları da kaybettik. 10 bin dolar yani yaklaşık 185 bin TL kira talep ettiler. Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Zam yapalım, Vakıf olduğu için bağış yapmak istedik ama, kabul etmediler. 10 bin dolar kira veremeyiz. Çaresiz kaldık, 29 Ekim Cumartesi günü kapattık. Lebon'un marka ismi bende ama başka bir yere taşımam mümkün değil. Lebon'da 10 milyon dolarlık yatırım var. Bu yatırım hurdaya gidecek. 12 kişilik elemanımız vardı, işsiz kalacak. Elemanların tazminatlarını vermeye çalışıyorum. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım. Bu pastane Osmanlının ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi" dedi.

"MADDİYAT NEDENİYLE KAPANMASI BENİ ÜZDÜ"

Pastaneden daha öncesinde alışveriş yaptığının belirten Kadir Gönen, "Çok üzüntülüyüm çünkü, buraya geldiğim zaman güzel anlar yaşamıştım. Çikolata almaya geldiğimde sahibi ile tanışmıştım. 1810 yazılı kutuları gösterince çok şaşırdım. Şu anda mimari yapılar bile korunmazken, o çikolata kutularının bu zamana kadar gelmesi çok ilginç. Bir daha gelip çikolata alamamak ve pastanenin maddiyattan dolayı kapanması bizi üzüyor" dedi.

YARGI SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Lebon Pastanesi geçtiğimiz yıl kasım ayında mülk sahibinin talep ettiği 60 bin TL kira bedeli nedeniyle, kira sözleşmesi yenilenmemiş ve yargı süreci başlatılmıştı. Davalar işletme sahiplerinin aleyhine sonuçlandığı için tarihi pastane kapanma kararı aldı.

Kaynak: DHA

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