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Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Ardahan’ın mevcut belediye başkanı Faruk Köksoy yeniden aday gösterilmedi. İstanbul'daki aday tanıtım toplantısına katılmayan tek isim o oldu.

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

40 kentin adayını, aday gösterilmeyen eski belediye başkanları ile AK Parti il başkanını sahneye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine bir kişi icabet etmedi.

Erdoğan, Ardahan'ın aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanının hava muhalefeti nedeniyle gelemediğini belirterek yeni aday eski il başkanı Yunus Baydar'ı kürsüye çağırdı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ardahan Belediye Başkanı seçilen Faruk Köksoy, iki dönemdir söz konusu görevi yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksoy’un hava muhalefeti nedeniyle gelemediğini söyledi ama Erdoğan’ın kürsüye davet ettiği Ardahan’ın yeni adayı ve il teşkilatı yetkililerinin “hava muhalefeti”ne takılmaması dikkat çekti.

(Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
ak parti yerel seçim seçim 2019 Ardahan Faruk Köksoy

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