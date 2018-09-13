Son günlerde döviz kurlarındaki artışla beraber telefon fiyatlarında da önemli bir yükselme oldu. Özellikle amiral gemisi modellerde fiyatlar 6-7 bin TL'den başlarken en üst düzey modellerde ise rakamlar 8-9 hatta 10 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Bir telefona 8 bin TL verilir mi?
Dün akşam tanıtılan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinin resmi fiyatı henüz belli olmadıysa da beklentiler en üst düzey depolama seçeneği telefonda fiyatın 15 bin TL sınırına dayanması bekleniyor. Fiyatların bu kadar arttığı günümüzde akıllı bir telefona 8 bin TL verilir mi sorusunun yanıtı araştırdık.
Teknolojioku olarak ofisteki arkadaşlarımıza bu sorunun yanıtını sorduk. Bazıları 'bir telefona 8 bin TL veririm' derken bazıları ise 'vermem' dedi. İşte ofisteki arkadaşların 'bir telefona 8 bin TL verilir mi' sorusuna verdikleri yanıtlar:
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